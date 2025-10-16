COE eleva a 19 las provincias en alerta; 16 en verde y 3 en amarilla

Ante la ocurrencia de precipitaciones, el Centro de Operaciones de Emergencias (COE), elevó el nivel de alerta para 19 provincias del país, en la que se incluyen tres en alerta amarilla.

La alerta que se emite ante posibles crecidas de ríos, arroyos y cañadas, así como inundaciones repentinas o urbanas, coloca a las provincias La Vega, Monseñor Nouel y Samaná en alerta amarilla.

Mientras que en alerta verde están Sánchez Ramírez, Valverde, Santiago Rodríguez, Monte Cristi, Dajabón, San Juan, Puerto Plata, San José de Ocoa, Santiago, Duarte, El Seibo, Espaillat, Hermanas Mirabal, María Trinidad Sánchez, La Altagracia y Hato Mayor.

De acuerdo al Instituto Dominicano de Meteorología (Indomet) el tiempo atmosférico es favorable para que desde tempranas horas y durante el transcurso de la mañana, se presenten aumentos nubosos con aguaceros locales y tronadas, especialmente hacia localidades de las regiones: noroeste, norte, noreste y sureste, producto de la incidencia de un sistema frontal.

En la tarde, los aguaceros serán moderados a fuertes, con tormentas eléctricas y ráfagas de viento, en poblados que hoy están en alerta.

Asimismo, ante el calor que seguirá en el país, el Indomet recomienda tomar agua, vestir ropa ligera de colores claros, buscar lugares frescos y ventilados para mitigar las altas temperaturas.