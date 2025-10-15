Aumentan a 12 las provincias en alerta verde

El Centro de Operaciones de Emergencias (COE) incrementó la alerta verde para 12 provincias, por posibles crecidas de ríos, arroyos y cañadas, así como inundaciones repentinas o urbanas.

En alerta verde están: Monte Cristi, Espaillat, Samaná, Hermanas Mirabal, Puerto Plata, María Trinidad Sánchez, Monseñor Nouel, La Vega, San José de Ocoa, Duarte, Santiago y Sánchez Ramírez

Esto, debido a que el Instituto Dominicana de Meteorología (Indomet) informó que esta tarde, se esperan incrementos nubosos generadores de aguaceros moderados a fuertes con posibles granizadas, tormentas eléctricas, ráfagas de viento.

Las lluvias serán, principalmente, sobre localidades de Monte Cristi, Puerto Plata, Espaillat, María Trinidad Sánchez, Samaná, Hermanas Mirabal, La Vega, San Juan, Dajabón, Elías Piña, Valverde, San José de Ocoa, Santiago, Sánchez Ramírez y Duarte, debido a la incidencia de una vaguada más el acercamiento de un sistema frontal. Mientras que para La Altagracia, La Romana, El Seibo, San Pedro de Macorís, entre otras, predominará un cielo soleado con ligeros incrementos nubosos y algunos chubascos aislados.

Para mañana, jueves, observaremos un cielo soleado y poco nuboso en gran parte del territorio dominicano. No obstante, en horas de la tarde, volverán a generarse aguaceros con tormentas eléctricas y ráfagas de viento, en Dajabón, Elías Piña, San Juan, Santiago Rodríguez, Puerto Plata, Espaillat, Hermanas Mirabal, Duarte, María Trinidad Sánchez, Samaná, Monseñor Nouel, Sánchez Ramírez, Santiago, San José de Ocoa, entre otras, producto del sistema frontal que estará próximo a la costa norte de la República Dominicana.