Pescadores y curiosos ignoran el mal tiempo

Pescadores, bañistas y curiosos desafiaban ayer las lluvias y advertencias de las autoridades sobre las notables condiciones climáticas, aglomerándose en tramos del Malecón de Santo Domingo, la avenida España y la ribera del río Ozama, a pesar del mal tiempo.

Aun bajo oleaje y las alertas emitidas por los organismos de socorro, varios ciudadanos, incluyendo a pescadores, ignoran el peligro, exponiéndose a los riesgos de una posible crecida de ríos y aumento de oleajes en playas.

Las lluvias y el mal tiempo no fueron trabas para que los pescadores salieran a las orillas a buscar peces; alegres y con esperanzas de una buena pesca, se encontraban pacientes a la espera de conseguir la mercancía de su sustento.

Aguas oscuras por el cúmulo de basura y lilas no fueron impedimento para que los pescadores de la ribera del río Ozama tomaran su bote y esperaran como de costumbre y, aunque para ellos esto era motivo de esperanza para un gran botín, el Centro de Operaciones de Emergencias (COE) colocó en una de sus alertas a Santo Domingo y advirtió estar alejados de zonas propensas a inundaciones.

“Desde que llueve un chin, esa gente va corriendo a ponerse a pescar; parece que al mar estar en mucho movimiento, salen más peces, pero eso debe ser peligroso”, aseguró Francisca, una señora que reside a la ribera del río Ozama.

El Malecón de Santo Domingo y la avenida España, aparte de ser lugares concurrentes para visitar en familia, son visitados por pescadores que se pasan las mañanas y tardes sentados en alguna piedra pescando, una actividad frecuente en esas zonas.

En el Malecón

Lo que para muchos puede ser peligroso, un día nublado y con oleaje, para otros, es un espacio perfecto para disfrutar y surfear. Esto pasaba en el Malecón de Santo Domingo.

Unos cinco jóvenes se dirigieron al mar a disfrutar de las olas y con risas decían “el agua está buena”, al ser cuestionados por qué arriesgarse frente a un mal tiempo.

Para otros podría resultar una actividad extremista, pero estos cinco chicos disfrutaron de las olas que golpeaban sus tablas de surf y los empujaban lejos de la orilla para sostenerse con sus manos hasta tomar impulso.

“Uno viene a darse un chapuzón y aprovechar el agua, las olas están buenas”, dijo uno de los jóvenes al salir del mar y dejar su tabla en la orilla.

Alerta del COE

El Centro de Operaciones de Emergencias (COE) emitió alerta verde para el Gran Santo Domingo y San Cristóbal, ante posibles inundaciones repentinas, provocadas por la incidencia de una débil vaguada.

La alerta contra inundaciones emitida por el COE se da en consonancia con el informe del Instituto Dominicano de Meteorología (Indomet), que indicó que las lluvias continuarán ayer en varias provincias, además de la vaguada, por la influencia del viento cálido y húmedo del sureste.