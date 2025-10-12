Brigadas de Obras Públicas corrigen baches en la Autopista Duarte

Brigadas del Ministerio de Obras Púbicas y Comunicaciones (MOPC) corrigen baches en la autopista Duarte y en todas las vías troncales del país.

La institución anunció que se intensificarán las brigadas de mantenimiento para agilizar los trabajos de reparación de la carpeta asfáltica afectada mientras se realizan los trabajos de ampliación y mejoramiento de la vía más transitada e importante del país que conecta 14 provincias del Cibao con Santo Domingo.

También, informó que se encuentra desarrollando un programa de limpieza e iluminación en todo el tramo carretero.

Esta medida parte en respuesta al reportaje publicado en LISTÍN DIARIO, donde se contabilizaron 50 baches en diferentes dimensiones de la pista, desde el peaje de Santo Domingo hasta la provincia Santiago, ida y vuelta.

Además de baches recientes, el reportaje detalla distintos orificios que se notaban ser antiguos y no fueron cubiertos en su totalidad.