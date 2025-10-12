La Autopista Duarte, 50 hoyos entre Santo Domingo y Santiago complican su tránsito

El seis de abril del 2025 entró en funcionamiento la nueva estación de peaje ubicada en el kilómetro 32 para dar inicio a una nueva etapa de los trabajos de remodelación y ampliación de la Autopista Juan Pablo Duarte.

Aunque la puesta en funcionamiento de este nuevo peaje no da por concluida la emblemática obra que busca resolver problemas de deterioro y peligrosidad comunes de la autovía, resulta interesante señalar la cantidad de baches que continúan en la influyente autovía pese a su reciente remodelación.

Tras un recorrido realizado por periodistas del Listín Diario desde el peaje de Santo Domingo hasta la provincia Santiago, ida y vuelta, se contabilizaron más de 50 baches de diferentes dimensiones en la emblemática pista.

En dirección sur-norte, cerca del área de recreación Montaña Paraíso y el proyecto ecoturístico Villas del Bosque, específicamente en el kilómetro 52, se encontraron tres en un tramo aparentemente remodelado hace poco tiempo.

Desde el segmento que recorre Villas Las Marías hasta el destacamento San José del Puerto aparecieron alrededor de cinco más, aun cuando el trecho mostraba claros indicios de pavimentación y remodelación.

Fueron contabilizados más de 50 baches en el recorrido.Raúl Asencio

El recorrido expuso la antigua existencia de varios baches en la Autopista Duarte que fueron asfaltados por el Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC), institución a cargo de la obra desde el 2022; sin embargo, no todos han sido cubiertos y algunos de los arreglados conservan leves depresiones notables al transitarlos.

A partir del kilómetro 58 hasta la entrada de Bonao fueron contados 11. Desde Talleres Juma hasta el puente Sabaneta, La Vega, otros 12 fueron vistos.

Dirección norte-sur

En dirección norte-sur, desde el local GM Muebles hasta la bomba Atlantic, fueron vistos 7. Si bien en el trayecto los protagonistas eran los que se encontraban en la calzada separada por la mediana, los arcenes laterales destinados a las motocicletas también sufrían de estos baches, además de no contar con asfaltados completos.

A pocos metros de la entrada del asadero Doña Pula hasta la Escuela Primaria Profesor Juan Ramón de la Cruz fueron observados seis más. En el elevado de Piedra Blanca, aunque su gran mayoría fueron pavimentados, otros quedaron fuera del radar.

Algunos suelen ser más grandes que otrosRaúl Asencio

A partir de este punto de referencia y con 32 kilómetros aún por recorrer hasta llegar a la ciudad de Santo Domingo, se identificaron 10 más.