Abinader: “El 80% de la deuda que hemos tomado es para pagar y refinanciar la deuda de ellos”

Durante la mañana del lunes, la alta dirigencia del Partido de la Liberación Dominicana (PLD) organizó una rueda de prensa en donde señalaron que el Gobierno administrado por el Partido Revolucionario Moderno (PRM) aumentará la deuda pública del país y que de acuerdo con las cifras expuestas, este renglón ascendió a USD$76,763.8 millones, equivalente al 58.9% del Producto Interno Bruto (PIB), en julio de este año.

Varias horas después, en el desarrollo de La Semanal, al ser cuestionado por los representantes de los medios de comunicación, el presidente Luis Abinader resaltó que el 80% de los recursos económicos que ha tomado en esta gestión administrativa es “para saldar” la deuda que las pasadas administraciones le dejaron al Poder Ejecutivo.

“El 80% de la deuda que hemos tomado es para pagar y refinanciar la deuda de ellos, ahí están los números y que se atrevan a discutirlo”, exclamó.

Abinader manifestó que durante el periodo de Gobierno de Danilo Medina, da agosto del 2012 a agosto del 2020, la deuda del sector público no financiero aumentó en un 19.9% e indicó que por el contrario, en su administración la “deuda pública” se ha reducido en alrededor de un tres por ciento del PIB.

“De agosto del 2020 a agosto del 2025, en términos porcentuales, bajamos de 49.7 a 46.9. Somos el único Gobierno que en términos porcentuales ha disminuido la deuda, en términos relativos; ellos que han hablado tanto de eso”, expresó.

El partido opositor recordó que el presidente Abinader recibió el apartado de adeudos en US$ 44,621 millones, equivalente al 49.7% del PIB, "lo que significa" que "el ritmo de endeudamiento del actual Gobierno" es de 2.9 veces mayor.

El gobernante acusó a los opositores de manipular las cifras y resaltar, que en términos absolutos, el Gobierno sucesor siempre va a superar al anterior y que por eso se debe de hablar en términos porcentuales.

Destaca estabilidad del sector financiero

Abinader, aprovechó en el tema principal de La Semanal para destacar la estabilidad y confianza del sistema financiero nacional que cuenta con un marco normativo más fuerte, mayor protección al usuario e inclusión financiera.

Al cierre de julio de 2025, el sistema financiero dominicano exhibe activos superiores a los RD$4 billones y un crecimiento ininterrumpido de 85.6%, para un crecimiento anual de 13.2%, dando paso a una cartera de crédito que pasó de RD$1.3 billones a RD$2.3 billones, con un crecimiento promedio anual de 12.9%.

“Todo esto gracias a la labor de la Superintendencia de Bancos (SB), entidad que supervisa las entidades de intermediación financiera, cambiarias, fiduciarias y las sociedades de información crediticia; además emite normativas y colabora en la elaboración de reglamentos que promueven el desarrollo del mercado y el fomento de la bancarización”, manifestó Abinader.

El superintendente de Bancos, Alejandro Fernández, indicó que a la fecha el país cuenta con más de 2.6 millones de personas con acceso al crédito, lo que representa 622 mil ciudadanos adicionales en los últimos cinco años, siendo esto un factor de desarrollo y empoderamiento.