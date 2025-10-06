Productores de cebolla exigen pago de RD$ 205 millones al Estado

La Unión Nacional de Productores de Cebolla alega que el Estado tiene una deuda pendiente con ellos. En una protesta frente al Palacio Nacional exigieron al gobierno el pago de RD$ 205 millones, este lunes.

Pasadas las 10:45 de la mañana, el presidente del gremio, Juan Luis Lluveres, junto a una comitiva, se alojaron allí para abogar por sus derechos en representación de al menos 500 productores.

De acuerdo con el gremialista, la producción de cebolla se desarrolló en el periodo 2022-2023. La misma fue entregada a 15 empresas enviadas por el Ministerio de Agricultura.

Asimismo, indicó a la prensa que hasta la fecha han estado exigiendo el pago al Estado. Al tiempo de explicar cómo se desarrolló la situación que hoy les afecta.

Más acerca de la deuda

El presidente del gremio, Juan Luis Lluveres, detalló que la odisea comenzó en el 2022, a causa de una importación de cebolla autorizada en diciembre por la Comisión de Importación, presidida por el ministro de Agricultura, Limber Cruz.

Importación que llegó al país justo al inicio de la cosecha nacional, provocando la caída de los precios en el mercado local, dijo.

Indicó que, ante esta situación, la organización acudió al Ministerio de Agricultura, el cual envió técnicos que, junto con los productores y las empresas involucradas, realizaron un inventario de la cebolla existente.

“Con base en ese inventario, se procedió a la adquisición de la cebolla por parte de las empresas, siempre bajo la supervisión del Ministerio de Agricultura, quienes emitían facturas a las empresas como evidencia para fines de compensación”, manifestó.

Durante la protesta afirmó que, una vez finalizado el proceso de adquisición, la Unión Nacional de Productores de Cebolla solicitó copias de las facturas emitidas por el ministro, pero no fueron mostradas.

Asimismo, expresó que el ministro convocó a los productores y empresas para realizar una auditoría del proceso que dio origen a una certificación de las empresas participantes; sin embargo, hasta el momento no han tenido respuestas acerca del pago.

"Tenemos tres años esperando que nos resuelvan nuestro pago. Tres años cogiendo préstamos y deudas porque hemos esperado el pago de RD$ 205 millones que nos deben a nosotros", dijo el agricultor.

De no llegar a un diálogo con el presidente Luis Abinader, la comitiva afirmó que las manifestaciones continuarán hasta llegar a una solución.