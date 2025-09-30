El Idoppril no se ve afectado por supuesto desfalco en Senasa, según su director

El director del Instituto Dominicano de Prevención y Protección de Riegos Laborales (Idoppril), Agustín Burgos Tejeda, afirmó que esa institución no se ve afectada por la transferencia de dinero que se realizó al Seguro Nacional de Salud (Senasa), para tapar el supuesto desfalco de la aseguradora.

“Nosotros simplemente, como parte ejecutiva, haremos la parte que tiene que regular a Idoppril como una prestadora de servicios entiendan, pero de manera individual entiendo que la misma Ley 87-01 establece la universidad y solidaridad del sistema”, aseguró Burgos Tejada al llegar a la Catedral Primada de América.

Resultó que durante la pandemia por el COVID-19 sus trabajares permanecieron asegurados y garantizó que pese a la irregularidad de Senasa la institución mantendrá asistiendo a los afiliados.

Por otro lado, Burgos Tejada destacó que ofrecieron servicios a 39,239 personas, tramitando 107,355 licencias médicas por un monto de RD$1,601,446,064.00. En cuanto a autorizaciones, el IDOPPRIL procesó 174,862 solicitudes, por un monto global de RD$1,945,530,225.86. Asimismo, realizó 145,834 pagos a médicos, con un total general de RD$1,267,188,282.73. A esto se suma el desembolso de RD$385,115,316.69 por servicios hospitalarios prestados y RD$120,787,338.13 por servicios de apoyo diagnóstico.

Agregó que, a través del Centro de Autorizaciones, se atendieron 325,522 llamadas, lo que representa un 99% de efectividad en la asistencia. Además, se aprobaron 37,583 expedientes, con un incremento de 1.67 % en el mes de septiembre, en comparación con el mismo período del año anterior.

En cuanto a las prestaciones económicas, se otorgaron RD$373,407,204.89 en indemnizaciones; RD$21,568,948.21 de pensión por discapacidad retroactiva; RD$31,649,896.44 por pagos únicos; RD$27,356,534.46 por concepto de orfandad; RD$9,445,917.82 por viudez y RD$24,357,396.12 por gastos fúnebres, para un total de RD$487,785,897.94.

Estas declaraciones fueron ofrecidas durante la misa conmemorativa al sexto aniversario de la institución realizada en la Catedral Primada de América.