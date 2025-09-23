Vaguada seguirá provocando aguaceros este martes; vigilan onda tropical

El Instituto Dominicano de Meteorología (Indomet) indicó que para este martes se estarán registrando chubascos en zonas de noreste y Valle del Cibao, en horas matutinas.

Para la tarde los efectos de la vaguada en altura y gran contenido de humedad en la masa de aire estarán propiciando aguaceros acompañados de tronadas y ráfagas de viento aisladas, en poblados del noreste, sureste, noroeste, Valle del Cibao y la Cordillera Central.

Las provincias que sentirán estos efectos son Hato Mayor, Monte Plata, San Cristóbal, Sánchez Ramírez, La Vega, Monseñor Nouel, Santiago, Espaillat, Puerto Plata, Santiago Rodríguez, Valverde, Elías Piña y Dajabón.

El Indomet mantiene en alerta meteorológica a Santiago, Santiago Rodríguez y Puerto Plata, mientras que en aviso a Dajabón, esto por riesgo de posibles inundaciones urbanas.

En la madrugada incrementarán las lluvias, por los efectos de una onda tropical, esperándose aguaceros, tormentas eléctricas intensas y ráfagas de viento ocasionales en gran parte del país.

Sobre la actividad ciclónica en el Atlántico, mar Caribe y Golfo de México, se mantiene la vigilancia al huracán Gabrielle, que se encuentra a 485 kilómetros al este/noreste de las islas Bermudas, moviéndose a noreste a unos 20 kilómetros por hora con vientos máximos de 220 kilometros por hora.

El Indomet vigila una onda tropical que se ubica a mitad entre las Antillas Menores y las islas de Cabo Verde, este sistema posee una posibilidad de desarrollo ciclónico media en 48 horas de un 30% y un 80% para los próximos siete días, el Indomet precisa que es probable la formación de una depresión tropical entre mediados y finales de esta semana.

Asimismo, por su posición y trayectoria también se le da seguimiento a una onda tropical localizada a unos 200 kilómetros al este de las Antillas Menores. Esta tiene un 10 % de probabilidad de desarrollo ciclónico durante los próximos dos días, mientras que a soeye días, 50 %.

Este martes las temperaturas se mantendrán calurosas con la mínima entre 23 y 25 grados y la máxima entre 33 y 35 grados Celsius.