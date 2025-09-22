Preliminar: ¿Por qué sucedió falla eléctrica en el AILA?

Las operaciones de vuelos comenzaron este lunes a normalizarse por el Aeropuerto Internacional de Las Américas (AILA), luego de que al menos 5,000 pasajeros de 47 vuelos resultaron afectados por la falla eléctrica que se registró el pasado domingo en la terminal aeroportuaria.

El apagón, que se prolongó por más de nueve horas, paralizó las operaciones en la terminal aérea y ocasionó largas filas de viajeros que permanecieron varados a la espera de reprogramación de sus vuelos.

Este lunes, con el restablecimiento del servicio eléctrico y la normalización de las operaciones, cientos de pasajeros abarrotaron los mostradores de las aerolíneas para regularizar su estatus de viaje.

De acuerdo con el director corporativo de Comunicación de Aeropuertos Dominicanos Siglo XXI (Aerodom), Luis López, la situación impactó a viajeros con destinos en diferentes países de Norteamérica, Sudamérica, el Caribe y Europa.

“Se estima que alrededor de 5,000 pasajeros con reservaciones en vuelos internacionales se vieron afectados directa o indirectamente por la situación registrada en la terminal”, explicó.

López precisó que las investigaciones para determinar las causas de la falla eléctrica siguen en curso.

No obstante, los informes preliminares apuntan a que el problema se originó en una seccionadora, un equipo encargado de distribuir la energía en todo el edificio terminal.

“A pesar de que en todo momento se mantuvo disponible la red pública y el sistema de generadores de emergencia del aeropuerto, la seccionadora no estaba operando correctamente, lo que impidió energizar de manera segura el edificio”, detalló el vocero de Aerodom.

Para restablecer las operaciones lo antes posible, Aerodom contrató dos generadores de gran capacidad que fueron conectados en subestaciones estratégicas, permitiendo la reactivación progresiva de las áreas operativas más críticas.

Gracias a esta medida, los vuelos comenzaron a normalizarse al caer la tarde del domingo, aunque las operaciones alcanzaron plena regularidad en la mañana de este lunes.

“Hoy lunes ya todos los vuelos programados se realizan con normalidad y los pasajeros que no pudieron salir el domingo están siendo reacomodados y embarcados en sus respectivos destinos”, aseguró López.

El evento puso en evidencia la vulnerabilidad de las operaciones aeroportuarias ante fallas eléctricas de gran magnitud, por lo que Aerodom informó que evalúa medidas para reforzar los sistemas de respaldo de energía.