Abogado de víctimas del Jet Set pide fijar audiencia para demanda de dos mil millones de pesos

El abogado Ángel Lockward, representante de algunos de los querellantes en contra de los hermanos Espaillat, dijo haber pedido el 29 de enero al Tribunal Superior Administrativo (TSA) fijar una audiencia para conocer una demanda patrimonial de dos mil millones de pesos de sus clientes en contra de la alcaldía y el Estado dominicano.

Asimismo, indicó haber reiterado la petición el 23 de marzo. Aseguró que el expediente ya lleva tiempo como para haberle sido fijada la audiencia.

Sin embargo, según Lockward, la presidencia del tribunal aún no lo ha hecho.

"Yo sé que ese tribunal tiene mucho trabajo, pero este es un caso de primer orden en el que hay 236 víctimas fallecidas y debo aprovechar la oportunidad para pedir al presidente del Tribunal Superior Administrativo, el licenciado Diómedes, que fije la audiencia", declaró.

Hizo un llamado a Diómedes Villalona Guerrero, presidente interino del TSA, para fijar una audiencia y asignar una sala para que de manera oral, pública y contradictoria se conozca la demanda patrimonial, planteada en nombre de 10 de las víctimas fallecidas en la tragedia.

De igual manera, el abogado expresó: "Yo no creo que hubo voluntad para que el hecho ocurriera; yo creo que hubo omisiones que originaron el hecho, pero no creo que ahí nadie quería matar a nadie".

"Creo que, por las presiones del Estado, de la Alcaldía y del dueño, se produjo un hecho que se podía haber evitado y ese hecho terminó con la muerte de 236 personas. Eso no quiere decir que alguien las mandó a matar", señaló.