PLD dice importaciones están desmantelando la producción agropecuaria del país

El secretario de Asuntos Agropecuarios del Partido de la Liberación Dominicana (PLD), Adriano Sánchez Roa, expresó este lunes que aún desconocen cuál plan utilizará el Gobierno para enfrentar la crisis causada por el conflicto bélico en Oriente Medio.

La situación entre Irán e Israel ha provocado en el país una serie de aumentos sostenidos en el costo de los combustibles y fertilizantes. El PLD, representado por Sánchez Roa, advirtió que la problemática se está agravando, ya que las acciones aplicadas por el Gobierno han resultado en el "desmantelamiento del sector agropecuario".

Durante una rueda de prensa realizada en la Casa Nacional del PLD, Sánchez Roa dijo que lamenta que el Poder Ejecutivo solo muestre preocupación por los comercios y las industrias, dejando en estado de abandono a los productores de alimentos.

"Fíjense que las reuniones en el Palacio Nacional no son con los productores, son con los que van a vender. Yo me pregunto: ¿qué va a vender un comerciante si no tiene la producción en sus manos? Importación... por eso ellos salieron contentos de ahí", dijo.

Precisamente, uno de los aspectos que impactan de manera negativa y directa a los agropecuarios es la importación, según precisó Roa.

A este panorama crítico se suma el crecimiento de las importaciones en los últimos seis años. "En 2025 se compró 5,594 millones de dólares, que representa un 28.2 de los alimentos consumidos por los dominicanos", afirmó.

Roa aseguró que las autoridades carecen de políticas efectivas para mejorar la capacidad de producción, controlar las plagas, enfermedades y elevar servicios "claves como la mecanización".

"La desarticulación institucional, caracterizada por la reducción de más de dos mil agrónomos, disminuye la asistencia técnica; el derrumbe de los servicios básicos para la producción... así se ha reducido la capacidad de mejora", aseveró.

¿Qué dicen los productores?

Según reveló Roa, un grupo agropecuario se reunió el pasado miércoles con el expresidente Danilo Medina para manifestar su "sufrimiento" por el "abandono, la dejadez y todo tipo de golpeo" generado por "el gobierno del Partido Revolucionario Moderno".

Indicó que los productores de cebolla se quejaron al participar en el encuentro con Medina por la "apatía gubernamental", debido a que las "importaciones en el mismo tiempo de las cosechas los tienen en banca rota".

"Agregaron que hijos de agricultores se forman académicamente y el Gobierno no los nombra, por lo que terminan trabajando en zonas francas por la falta de oportunidades", puntualizó.

Ante este escenario, Sánchez Roa entiende que la gestión gubernamental del mandatario Luis Abinader "no ha hecho ningún tipo de contacto para resolver el problema".

"Le están haciendo creer al pueblo que está en eso, pero lo que están es en hacer negocios. Cada vez que hay cualquier tormenta, el Ministerio de Agricultura hace un plan para pagarles a los sectores políticos de ellos y no a los agricultores afectados", expresó.

Recomendaciones para el Gobierno

Sánchez Roa presentó una lista de seis acciones que el Gobierno debería acoger para proteger el sector agropecuario en el territorio nacional.

Dentro de esta se encuentra el desarrollo de "un plan masivo de siembra para reducir la dependencia de importaciones", disminuir los precios de los fertilizantes, disminuir en un 50 % los impuestos a los combustibles utilizados en la agricultura.

Además, solicitó revisar "exhaustivamente el Banco Agrícola" y "rescatar" el Instituto Nacional de Recursos Hidráulicos (Indrhi) de "su sueño eterno", reorientándolo hacia la recuperación urgente de los sistemas de riego.