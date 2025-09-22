Abinader sobre apagón en el AILA: “Si hubo negligencia, habrán consecuencias”

El presidente Luis Abinader informó que indagarán cuales fueron las causas sobre las fallas eléctricas registradas durante el fin de semana en el Aeropuerto Internacional Las Américas (AILA) y que provocaron la cancelación de múltiples vuelos.

Al encabezar LA Semanal de este lunes, el mandatario manifestó que se están investigando las posibles causas y que “si hubo negligencias, habrán consecuencias”.

“Situaciones como esa, para nuestro Gobierno, son totalmente inaceptables y estamos dándole seguimiento, y si hubo negligencia en ese caso, pues habrán consecuencias también”, acotó el gobernante.

Las declaraciones de Abinader se producen justo después de que el presidente de la Comisión Aeroportuaria, Eduardo Estrella, pautara para este martes conocer “en detalle” el informe que contiene las causas sobre las fallas eléctricas registradas en el AILA.

De acuerdo por lo dicho por el también ministro de Obras Públicas en su cuenta de X, la reunión permitirá “establecer el nivel de responsabilidad Aeropuertos Dominicanos Siglo XXI (Aerodom)”, empresa concesionaria encargada de administrar este puente aéreo hasta el año 2060, luego de que fuese extendido en 2023 por la actual gestión de Gobierno.

“En mi calidad de presidente de la Comisión Aeroportuaria, hemos convocado a los miembros de este organismo para el día de mañana, con el propósito de conocer en detalle el informe de los técnicos del Departamento Aeroportuario sobre la falla ocurrida en el sistema eléctrico del Aeropuerto Internacional de las Américas y establecer el nivel de responsabilidad de la empresa concesionaria AERODOM”, manifestó Estrella.

Este domingo se produjo un apagón de unas nueve horas en el aeropuerto, lo que provocó retrasos de más de 20 vuelos y múltiples quejas en los pasajeros.