Suspenden rodaje de “Sin senos sí hay paraíso” debido a ataque mortal en el set

La serie de Telemundo "Sin senos sí hay paraíso" suspendió las grabaciones de su cuarta temporada tras el ataque con arma blanca que sufrieron dos miembros de producción durante su rodaje en las inmediaciones del Parque Nacional Oriental de Los Laches, ubicado en la localidad de Santa Fe, en Bogotá, Colombia.

Las víctimas mortales son Nicolás Francisco Perdomo Corrales, de 18 años, y Henry Alberto Benavides Cárdenas, de 45 años, y el atacante, identificado como Josué Cubillos García, de 24 años, también falleció luego de ser atrapado por residentes del sector.

Según The Hollywood Reporter, las autoridades revelaron que el ataque se trató de un “acto de intolerancia” y vincularon los hechos a un “trastorno psicótico” del agresor, quien un día antes también se habría acercado a las inmediaciones de la grabación.

“De este hecho, resultó herida una persona y tres fallecidas, entre ellas, el agresor. Asimismo, fueron capturados cuatro ciudadanos”, informó el oficial Giovanny Cristancho, comandante de la Policía Metropolitana de Bogotá.

Sobre los hechos, Telemundo emitió un comunicado: “Estamos al tanto del serio y lamentable incidente ocurrido ayer en una locación de una empresa externa de producción en Bogotá, relacionada con la producción de una de nuestras series. Aún estamos recabando información y detalles, pero podemos confirmar que ningún empleado ni talento de Telemundo se vio afectado”.