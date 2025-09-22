Comisión definirá responsabilidad de AERODOM en fallas eléctricas del Aeropuerto Las Américas

El presidente de la Comisión Aeroportuaria y ministro de Obras Públicas, Eduardo Estrella, informó este lunes que se reunirán para conocer “en detalle” el informe que contiene las causas sobre las fallas eléctricas registradas en los últimos días en el Aeropuerto Internacional Las Américas (AILA).

Estrella anunció a través de una publicación en las redes sociales que el encuentro pautado para este martes permitirá “establecer el nivel de responsabilidad Aeropuertos Dominicanos Siglo XXI (Aerodom), empresa concesionaria encargada de administrar este puente aéreo hasta el año 2060, luego de que fuese extendido en 2023 por el Gobierno del presidente Luis Abinader.

“En mi calidad de presidente de la Comisión Aeroportuaria, hemos convocado a los miembros de este organismo para el día de mañana, con el propósito de conocer en detalle el informe de los técnicos del Departamento Aeroportuario sobre la falla ocurrida en el sistema eléctrico del Aeropuerto Internacional de las Américas y establecer el nivel de responsabilidad de la empresa concesionaria AERODOM”, dijo Estrella a través de una publicación en su cuenta de X.

Además, expresó su solidaridad con “solidaridad con todos los pasajeros y ciudadanos que resultaron afectados por la suspensión de los servicios durante este fin de semana”.

El ministro de la Presidencia, José Ignacio Paliza, considera que las deficiencias en el servicio del AILA, las cuales afectaron a ciudadanos de diversos países, son "inaceptables”. Así lo expresó en una publicación realizada en su cuenta de X, reaccionando a las informaciones ofrecidas por Estrella: "Es inaceptable".

Fallas este lunes

Aerodom informó que las operaciones en el Aeropuerto Internacional de Las Américas, José Francisco Peña Gómez (SDQ), se encuentran completamente normalizadas, luego de que la madrugada de este lunes se registrara otro apagón de energía.

“A las 2:00 a. m. de hoy fue necesario realizar un corte programado para permitir el cambio de un generador, tras lo cual el servicio eléctrico y las operaciones fueron restablecidas de manera segura y oportuna”, dijo en un comunicado.

Este cambio se produce luego de que el domingo se produjera un apagón de unas nueve horas en el aeropuerto, lo que provocó retrasos de más de 20 vuelos y múltiples quejas en los pasajeros.

"No ir al aeropuerto"

Aunque aseguraron que estaban trabajando para solucionar con rapidez el sistema energético, Aerodom recomendó ayer a los pasajeros con vuelos programados no ir a este aeropuerto hasta que logren restablecerlo por completo.

Además, Aerodom informó que no era posible procesar pasajeros. Sin embargo, el campo aéreo y la torre de control continúan operando con sistemas de respaldo, por lo que los vuelos siguen llegando y saliendo del aeropuerto.