Santo Domingo 23°C/26°C thunderstorm with rain

Listin Diario El Lístin diario
Suscribete
La República

Padres piden corregir filtraciones en liceo de La Palma, en Constanza

Antes fueron colocadas lonas plásticas en el techo, pero  se necesita una reparación para evitar problemas mayores.

Las fotografías que muestra filtraciones fueron enviadas a Listín Diario por residentes en la comunidad La Palma

Las fotografías que muestra filtraciones fueron enviadas a Listín Diario por residentes en la comunidad La PalmaFuente externa

Redacción Listín DiarioSANTO DOMINGO, RD

Padres y tutores de estudiantes del liceo José Francisco Peña Gómez, en la comunidad La Palma, en Constanza, denuncian las filtraciones que presenta el centro.

Los padres muestran fotografías donde entra el agua a las aulas y desprendimiento de la pintura, en el segundo nivel.

Esta semana, se manifestaron también para que el Ministerio de Educación envíe cuatro maestros que faltan, y según dijo una de las madres ya están en proceso.

No obstante, muestra preocupación por las filtraciones. Indicó que antes fueron colocadas lonas asfálticas en el techo, pero que se necesita una reparación para evitar problemas mayores.

Así lucen los baños en la escuela José Francisco Peña Gómez

Así lucen los baños en la escuela José Francisco Peña GómezFuente externa

Avatar Redacción Listín Diario

Redacción Listín Diario

Ver más

Tags relacionados