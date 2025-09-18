Padres piden corregir filtraciones en liceo de La Palma, en Constanza

Padres y tutores de estudiantes del liceo José Francisco Peña Gómez, en la comunidad La Palma, en Constanza, denuncian las filtraciones que presenta el centro.

Los padres muestran fotografías donde entra el agua a las aulas y desprendimiento de la pintura, en el segundo nivel.

Esta semana, se manifestaron también para que el Ministerio de Educación envíe cuatro maestros que faltan, y según dijo una de las madres ya están en proceso.

No obstante, muestra preocupación por las filtraciones. Indicó que antes fueron colocadas lonas asfálticas en el techo, pero que se necesita una reparación para evitar problemas mayores.