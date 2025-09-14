Lluvias obligan a Abinader a posponer actos de este domingo en Constanza

A causa de la incidencia de la vaguada que actualmente afecta a varias provincias del país, fue pospuesta la agenda que el presidente Luis Abinader tenía para este domingo.

Así lo informó la Dirección de Prensa del Presidente de la República.

Entre las actividades que han sido reprogramadas se encuentran la inauguración de la carretera que conduce al Salto de Aguas Blancas, en Constanza, así como el almuerzo con el Batallón de Cazadores del Ejército de la República Dominicana, en la Fortaleza de Constanza.

La nueva fecha para la realización de dichas actividades será comunicada oportunamente.

Para la tarde de este domingo, las lluvias se extenderán con tormentas eléctricas y ráfagas de viento sobre La Vega, Santiago Rodríguez, Santiago, La Altagracia, El Seibo, Monseñor Nouel, Valverde, Dajabón, Elías Piña, Puerto Plata y Monte Cristi.

El Indomet mantiene alerta para las provincias Monseñor Nouel, El Seibo, Valverde, Dajabón, Elías Piña y La Altagracia en alerta, mientras que elevó a La Vega, Santiago Rodríguez y Santiago a aviso meteorológico, ante el riesgo de inundaciones urbanas, posibles crecidas de ríos, arroyos y cañadas.