Junior Noboa afirma que educación es vital para sanar práctica del béisbol

El Comisionado Nacional de Béisbol, Junior Noboa, reiteró e hizo un llamado a las academias y programas independientes a que la educación es vital para la sana práctica del béisbol.

Noboa valoró el esfuerzo que están haciendo academias y programas con inversiones cuantiosas para generar un clima adecuado para desarrollar a los futuros Grandes Ligas.

“Creo que debemos resaltar que hay academias independientes que están haciendo un gran trabajo, pero reconocemos que otras no lo están haciendo, porque hay algunas que no reúnen las condiciones y es por esto que nosotros queremos ayudar y orientar a los padres a donde mandar a sus hijos”, expresó Noboa.

Explicó que muchas academias no están aptas para que los niños puedan quedarse a dormir y es por ello que los padres deben tener ojo visor para evitar males mayores en el futuro.

“Nosotros estamos para orientar y guiar, creo que los padres deben ver si esos lugares no tienen condiciones sus hijos no deben quedarse en esos lugares, más que ir a practicar y retornar a sus casas”, acotó.

Dijo que la Dirección del Comisionado Nacional de Béisbol (DCNB) está abierta para ayudar y orientar, vía el departamento legal que dirige Luis Fernando Taveras, en todo lo necesario a niños y prospectos que buscan alcanzar sus sueños de ser una estrella de Grandes Ligas.

“Nosotros estamos en las mejores disposiciones de ayudar legalmente y en salud a cada niño que lo requiera en caso de tener alguna situación en sus respectivos lugares de entrenamientos”, expresó Noboa.