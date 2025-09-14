Muere acuchillado un estadounidense en Sosúa, se presume que la agresora es de nacionalidad haitiana

Un ciudadano estadounidense fue asesinado de múltiples heridas de arma blanca, presuntamente por una mujer, en un condominio del municipio de Sosúa, en la provincia Puerto Plata.

La víctima fue identificada como Jon Eric Xanthos, de 63 años, quien era nativo de la ciudad de Draper (Utah), Estados Unidos, y quien murió desangrado dentro de la residencia en la que se encontraba, luego de ser atacado por una mujer de nacionalidad haitiana, quien emprendió la huida tras cometer el hecho.

De acuerdo con versiones, la mujer , con quien presuntamente tenía una relación sentimental, salió del condominio con una chaqueta negra que cubría parte de su cuerpo, logrando percibirse que llevaba una pierna ensangrentada, por lo que inicialmente se presumía que estaba herida.

Al lugar se presentaron las autoridades judiciales, policiales y el médico legista actuante, quienes levantaron el cadáver del extranjero que fue enviado al Instituto Nacional de Ciencias Forenses (Inacif).

Asimismo, estuvieron presentes miembros de la Policía Científica, quienes procedieron a realizar las evaluaciones forenses correspondientes.

Detención

Miembros de la Dirección Central de Investigaciones Criminales (Dicrim) apresaron la mañana de este domingo a una mujer, quien se presume es la responsable de ocasionarle la muerte a Xanthos.

En un audiovisual, se puede observar cuando detienen a la fémina junto a otra persona de género masculino, mientras la implicada asegura ser inocente del hecho en que se le acusa, señalando que la están confundiendo con otra persona.