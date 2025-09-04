Maxy Montilla se comprometió con la Pepca a testificar contra implicados en estafa al Estado

Maxy Gerardo Montilla Sierra se comprometió con el Ministerio Público a testificar y brindar información contra “involucrados que componen la asociación de malhechores que se dedica a este tipo de actividades en perjuicio del Estado dominicano”.

Así lo establece el criterio de oportunidad que firmó el cuñado del expresidente Danilo Medina, con la Procuraduría Especializada en Persecución de la Corrupción Administrativa (Pepca) en el que se comprometió a devolver 3,000 millones de pesos.

“El procesado Maxy Gerardo Montilla Sierra deberá testificar con respecto a la información que conoce y a los involucrados que componen la asociación de malhechores que se dedica a este tipo de actividades en perjuicio del Estado dominicano, ya que se ha tomado como punto de partida para llegar al presente acuerdo en beneficio del mismo, su arrepentimiento y su intención de cooperar para someter a los demás responsables”, dice el criterio de oportunidad.

De igual forma, el documento señala que Montilla ha colaborado de manera “efectiva en la investigación” del entramado de corrupción, desarrollado en el sector eléctrico.

El criterio de oportunidad indica, además, que Maxy Montilla, continuará cooperando en la investigación “del presente proceso y estará dispuesto a testificar con respecto a la información que conoce y a los involucrados que componen la asociación de malhechores que se dedica a este tipo de actividades en perjuicio del Estado dominicano, ya que se ha tomado como punto de partida para desistir de la acción penal en su contra, su arrepentimiento y su intención de cooperar para someter a los demás responsables”.

Se recuerda que el pasado 15 de junio de este año el Estado Dominicano, la Empresa Distribuidoras de Electricidad del Este (EdeEste); la Empresa Distribuidoras de Electricidad del Sur (EdeSur) y la Empresa Distribuidoras de Electricidad del Norte (EdeNorte) presentaron una querella penal en contra de Maxy Montilla Sierra, Jerges Rubén Jiménez Bichara, Luis Ernesto De León Núñez, Julio César Correa, Rubén Montás Domínguez, Radhamés Del Carmen Maríñez, entre otras personas.

La periodista Edith Febles indicó, este jueves, en su programa “La Cosa como es”, que en esta querella también estaban involucrados Juan Alexis Medina Sánchez, hermano del presidente y condenado por otro caso de corrupción; Julián Esteban Suriel Suazo, también condenado por corrupción; Wacal Bernabé Méndez Pineda, también condenado por el caso de Alexis Medina.

A estos se le suma Alexander Montilla Sierra, también cuñado del expresidente Medina y hermano de Maxy Montilla.

Al grupo se le acusa de estafa agravada contra el Estado, coalición de funcionarios, prevaricación, lavado de activos, falsedad de documentos privados y uso de documentos falsos, asociación de malhechores y soborno a funcionarios.

El martes el Ministerio Público informó que como una de las líneas de investigación seguida en la Operación Antipulpo, firmó un criterio de oportunidad con Maxy Gerardo Montilla Sierra y un grupo de sus empresas en la que este acepta su responsabilidad penal y autorizan el decomiso de RD$2,000 millones en efectivo a favor del Estado dominicano.

Además de este monto, Montilla pagará una indemnización de RD$600 millones a la Distribuidora de Electricidad del Este (EdeEste), Distribuidora de Electricidad del Sur (EdeSur) y Distribuidora de Electricidad del Norte (EdeNorte), en resarcimiento a los perjuicios provocados por sus acciones.

Asimismo, tendrá que pagar a la Dirección General de Impuestos Internos (DGII) la suma de RD$431,816,307.90.

Además, autoriza el decomiso de una porción de terreno con una superficie de 200.18 metros cuadrados, dentro de la parcela núm. 5-C-Prov.- 85 del Distrito Catastral núm. 3, del Distrito Nacional, ubicado en la Avenida Roberto Pastoriza núm. 2, casi esquina avenida Ortega y Gasset, del Ensanche Naco, valorado en RD$50,901,692.13.

También, deberá disolver las empresas Transformadores Solomon Dominicana, S.A.S., Electrocable Aluconsa, S.A.S., NSD, Importaciones Diversas, SRL; Distribuidora de Materiales Eléctrico FEE, SRL; Distribuidora Eléctrica Henan Jinshui, SRL; Importadora Eaglerise, SRL; TLC Negocios Globale, SRL; Watmax Lighting, SRL; Herrajes Eléctricos RPC, SRL, y MG Solomon Corporation en un plazo de dos años.