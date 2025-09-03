Gustavo Sánchez defiende al PLD: Dice Maxy Montilla y Alexis Medina abusaron de confianza de Danilo

El vocero de la bancada del Partido de la Liberación Dominicana (PLD) en la Cámara de Diputados, Gustavo Sánchez, reaccionó este miércoles a la decisión de Maxy Montilla, cuñado del expresidente Danilo Medina, de entregar 2,000 millones de pesos en efectivo como parte de un acuerdo con la justicia para aceptar su participación en un entramado de corrupción contra el Estado.

Para el legislador, tanto Alexis Medina, condenado por corrupción, como Montilla, hermano de la exprimera dama Cándida Montilla, abusaron de la confianza del expresidente Danilo Medina para beneficiarse durante sus mandatos, recibiendo de manera ilícita recursos del Estado.

“Son unos abusadores porque abusaron de la confianza del expresidente (Medina)”, dijo el legislador al ser entrevistado por reporteros en el Congreso Nacional.

Sánchez confesó conocer bien a Montilla, debido a que, según explicó, es su amigo. No obstante, "su abuso y cualquier otro que pudo haber cometido tiene consecuencias", por lo que no debe ser tolerado bajo ninguna circunstancia.

"Son gente cercana que abusaron de la familiaridad de Danilo y que sobre esa base traficaron con influencia. Deben pagar, no con una devolución, sino que también encuentren un escenario como cualquier otro ciudadano, un escenario penal", expresó.

"No son del PLD"

Aunque los vinculados a la comisión de estos ilícitos tienen un lazo de consanguinidad con el exmandatario Medina y otros funcionarios de su tren gubernamental, Sánchez aclaró que estos no pertenecen a la diligencia de la organización política morada.

"Todos los dirigentes del PLD que tienen militancia o responsabilidades en el partido, ninguno ha sido condenado. Los condenados han sido gente abusadora de confianza de la dirección del gobierno de Danilo Medina (como Alexis Medina, su hermano). Por lo tanto, el PLD no tiene nada que ver con las responsabilidades individuales de los infractores de la ley", precisó.

El congresista valoró de manera positiva que "la justicia haya hecho su trabajo", asegurando que este tipo de acciones punitivas no deben ser asumidas de manera impune en el país. Sin embargo, recordó que el flagelo de la corrupción "es un delito que asecha a todos los gobiernos en el mundo".

"En todos los gobiernos hay gente que quiere cambiar de estrato social sin trabajar...", indicó.

Condenas

Las informaciones sobre el trato acordado por Maxy Montilla con la Procuraduría Especializada Contra la Corrupción (PEPCA) fueron compartidas ayer por el Ministerio Público.

Como parte del pacto judicial, Montilla deberá pagar además 600 millones de pesos a las empresas distribuidoras de energía en el territorio nacional (EdeEste, EdeSur y Edenorte), para resarcir los daños provocados por sus acciones.

Por último, tendrá que disolver 10 de sus empresas, entregar terrenos y dirigir a la Dirección General de Impuestos Internos (DGII) más de 431 millones de pesos.

Mientras que Alexis Medina fue sentenciado el pasado 14 de agosto al cumplimiento de siete años de prisión en la cárcel de Najayo por ser declarado culpable de integrar una sociedad empresarial que se benefició en el mandato del expresidente Danilo, su hermano, con obras y servicios alcanzados a través de formatos irregulares.