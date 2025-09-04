Danilo Medina se defiende: Soy un hombre honesto a toda prueba, yo soy un hombre honorable

El expresidente Danilo Medina se definió como un hombre honesto a toda prueba, que fue un servidor mientras estuvo al frente del Gobierno, entre los años 2012-2020.

"Yo soy un hombre honesto a toda prueba, porque yo fui un servidor", dijo durante una entrevista en el programa radial "Sol de la Mañana", que se transmite por Zol 106.5 FM.

Medina dijo que nunca le pidió a un funcionario responsable de una institución que le asignara una obra a alguien, "ni familia, ni amigos, ni a nadie. Porque si no la pedía para mí, ¿por qué tenía que pedirla para otro? No lo hice nunca, nunca jamás".

Agregó en el programa radial que tiene el arrepentimiento de volver a ocupar un puesto público, "porque uno hace la cosa por las reglas y se somete a que cualquier tipo, sin ningún tipo de condiciones, esté cuestionando sus nombres de la opinión pública".

El exmandatario se describió como un hombre honorable que puede dar una vuelta y no hay quien pueda señalarlo en República Dominicana.

Dijo que últimamente está expresando su opinión porque ha decidido defender la obra de su gobierno, "porque yo fui un hombre que fui al Estado a servirles".

Enfatizó que tenía un compromiso y tenía un país en su cabeza, "y quise ejecutar lo que se tenía que hacer, lo que se tuviera que hacer para llegar a ese país".

Medina manifestó que combatió la pobreza. "Combatí el desempleo, combatí los apagones, combatí al alfabetismo, combatí la miseria en general. Yo trabajé para servirle a mi pueblo, única y exclusivamente para eso", dijo.

Estas declaraciones fueron dadas a propósito del acuerdo que llegó su cuñado Maxy Gerardo Montilla, hermano de su esposa Cándida Montilla, con el Ministerio Público de devolverle al Estado dominicano RD$3,000 millones.

Dijo que su relación con Montilla era únicamente que él es medio hermano de su esposa, "pero más allá, Maxy ha tenido su vida independiente y yo, la mía, nunca me ha pedido favores, lo veía muy poco".

El presidente del Partido de la Liberación Dominicana (PLD) agregó que sobre el el acuerdo con el Minsiterio Público, Montilla no le pidió algún tipo de consejo y que al momento de firmar el acuerdo con el Ministerio Público no le pidió opción.

Medina relató en el programa la conversación que tuvo con su cuñado: "Él vino a mi casa y me dijo que había llegado a un acuerdo con el Ministerio Público y yo le pregunté que en que consistía ese acuerdo. Entonces me explicó que mediante ese acuerdo él cedía sus bienes a cambio de que lo dejaran tranquilo y en libertad".

La respuesta que el exmandatario le dió a Maxy Montilla, según su relato, fue la siguiente: "Bueno tú habrás cedido tus bienes, pero tu también has cedido tu honor tu dignidad y tu integridad y eso yo no creo que tenga precio".

