Tribunal declara culpable a Alexis Medina; lo sentencia a siete años de prisión

El Segundo Tribunal Colegiado del Distrito Nacional encontró culpable a Alexis Medina de cometer actos de corrupción durante el gobierno de su hermano y expresidente Danilo Medina y lo sentencio a siete años de prisión a ser cumplidos en la cárcel de Najayo.

Luego de motivar la sentencia por más de cinco horas, las juezas Clarivel Nivar, Clara Castillo y Jisell Soto determinaron que Juan Alexis Medina Sánchez aprovechó su condición de hermano del expresidente Danilo Medina para crear un entramado societario que se benefició de obras, bienes y servicios del Estado mediante maniobras fraudulentas.

El tribunal encontró a Alexis culpable de cometer delitos como lavado de activos, desfalco, enriquecimiento ilícito, tráfico de influencias y otros, mientras que a los demás procesados se les imputan cargos como asociación de malhechores, estafa contra el Estado y criminalidad organizada.

El Ministerio Público había solicitado al tribunal que Alexis sea condenado a 20 años de prisión.

La otra hermana del expresidente Medina implicada en la acusación, Carmen Magaly Medina Sánchez, fue absuelta del caso.

Otros condenados

El tribunal también dictó cinco años de prisión suspendida a Víctor Matías Encarnación Montero y al pago de una multa de RD$500,000.

José Dolores Santana Carmona también fue hallado culpable y condenado a seis años para ser cumplida en Najayo hombres; de la misma manera fue sentenciado Wascar Bernabé Méndez quien deberá cumplir cinco años en el mismo recinto carcelario.

Por igual fueron condenados Paola Molina Suazo a cinco años en Najayo mujeres y su esposo Martín Monte de Oca a la misma cantidad de años en Nayajo Hombres.

Descargados

Las juecas dictaron sentencencias absolutorias contra Fernando Rosa (exdirector del Fonper); mientras que dictó un "no ha lugar" contra el exministro de Salud Pública, Freddy Hidalgo, al indicar que no hay evidencias de una "faltar penal".

Por igual fueron absueltos Lina de la Cruz, Rafael Antonio Germosen, Fulvio Antonio Gómez, Liny Valenzuela, Aquiles Alejandro Cristofer, Antonio Florentino Méndez, entre otros.

Acuerdos y acusaciones previas

Se recuerda que en la etapa preliminar del proceso, algunos imputados como Francisco Pagán Rodríguez, Julián Esteban Suriel Suazo, Lewis Ariel Castillo Robles y Domingo Antonio Santiago llegaron a acuerdos con la fiscalía.

Estos pactos permitieron la recuperación de más de 200 millones de pesos en bienes y efectivo para el Estado.