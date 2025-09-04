En Ocoa los estudiantes salieron corriendo cuando se produjo el temblor de 4.6 grados

Estudiantes de diferentes centros educativos de San José de Ocoa salieron despavoridos de sus diferentes aulas ante el temblor de tierra de magnitud 4.6 ocurrido alrededor de las 9:28 de la mañana de este jueves con epicentro en esa provincia.

Durante un recorrido realizado por este medio por centros escolares como Altagracia Irma Brito Sánchez, Liceo José Núñez de Cáceres, el Palacio de justicia, plazas comerciales y otros lugares, se pudo observar como los alumnos y empleados de establecimientos corrían despavoridos cuando inició el movimiento telúrico.

En tanto que residentes en diferentes sectores comunicaron que sintieron fuertemente el temblor.

"Hermano mío, nosotros sentimos ese fuerte temblor y nos llevamos gran susto", dijo el agricultor Rafael Custodio.

El director del centro educativo Luisa Ozema Pellerano, Marcio Melvin Mateo, informó que por precaución fueron despachados cientos de estudiantes de esa escuela donde reportó una maestra desmayada.