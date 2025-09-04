Se registra temblor de 4.6 grados en Baní y se siente en varias provincias

Un sismo de magnitud de 4.6 grados, ocurrió la mañana de este jueves, según reportó el Centro Nacional de Sismología de la Universidad Autónoma de Santo Domingo.

Ismael Gómez, analista de datos sísmicos, dijo a Listín Diario que el sismo se produjo a las 9.28 de la mañana, a 23 kilómetros al norte de Baní.

A una profundidad de 27.7 kilómetros, ubicado en la latitud 18.45 latitud y longitud -7046

El Centro tiene reportes de que el temblor se sintió en Santo Domingo, San Cristóbal, Peravia, Azua, Ocoa y otras localidades.

No reportan daños materiales por el momento.