Residentes del proyecto “Mi Vivienda Ciudad Modelo Norte”, denuncian apagones con cacerolazo

Residentes del proyecto “Mi Vivienda Ciudad Modelo Norte”, en Villa Mella, afirman que duermen a oscuras por las interrupciones energéticas.

Las noches son largas, calurosas y oscuras para quienes residen en el proyecto residencial en Santo Domingo Norte, debido a la gran cantidad de apagones que se han producido en las últimas semanas.

Vecinos del complejo narraron que el servicio de energía eléctrica se interrumpe más de 10 veces al día, sobre todo en las noches, poniendo en riesgo los electrodomésticos y las actividades cotidianas.

“Vivimos en una sosobra (molestia) con los apagones, la luz se va más de 10 veces al día, lo que puede provocar el daño de nuestros electrodomésticos, el calor insoportable y la inseguridad por la oscuridad nos atormenta” dijo Leidy castro, propietaria de un apartamento.

Ana Lantigua, otra propietaria, dijo sentir que las autoridades de la energía eléctrica tienen el proyecto de relajo, debido a las largas jornadas sin luz durante los días de calor, acción que les ha impedido concebir el sueño.

La noche del martes los vecinos del complejo residencial realizaron un cacerolazo, mientras expresaron que se lanzarán a las calles a quemar gomas en modo de reclamo por la situación.

Comunicado de EdeEste

La Empresa Distribuidora de Electricidad del Este (EdeEste) informó que el circuito BNV101, correspondiente a las inmediaciones de la avenida Jacobo Majluta, Villa Mella, tiene una sobrecarga debido a las altas temperaturas y el crecimiento de la zona, lo que ha elevado la demanda energética.

Además, indicaron que el servicio de este circuito será interrumpido durante este miércoles y mañana jueves, con una duración aproximada de seis horas.

Otros problemas

Denunciaron el deterioro de la calle Penetración, la cual da acceso al complejo habitacional y que, sumado a la falta de iluminación por los constantes apagones, pudiera provocar algún accidente.