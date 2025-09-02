“Espero que les caiga todo el peso de la ley”: Abinader condena casos de abuso sexuales

Durante los últimos días, los casos de abusos sexuales de ocurridos Villa González y en San Francisco de Macorís, contra una joven de 21 años y una menor de edad, respectivamente, han colmado de indignación a la sociedad dominicana.

En la más reciente edición de La Semanal, el mandatario manifestó el Ministerio Público y la justicia dominicana deben aplicar todo el peso de la ley contra “estos actos salvajes, y nosotros tenemos como gobierno que apoyar en buscar las pruebas, y todo el apoyo de investigación que tiene que hacer la policía”.

Randy Batista y Brahian Sterlin Liriano, de 18 y 19 años, respectivamente, y otros tres adolescentes son acusados de violar a una adolescente de 13 años en San Francisco de Macorís; mientras que Edwin Manuel Castro Guzmán, José Alfonso Rubiera, Yamir Fernando Pérez Toribio, Javier Eduardo Núñez Torio (alias Bebe), Oniel Rafael Pichardo Martínez y Delfry de Jesús Rodríguez son los imputados por abusar y agredir sexualmente a una joven de 21 años de edad.

En ambos casos, los acusados le dieron a beber sustancias ilícitas para dejarlas inconscientes y una vez se encontraran en ese estado cometer el atroz crimen.

“Esos no son hombres, son salvajes y espero que todo el peso de ley recaiga sobre esas personas. Esos son salvajes y cobardes", dijo el presidente durante LA Semanal con la Prensa, desde el Palacio Nacional.

Llamado a la sociedad

Ante estos casos, Abinader indicó que tanto el Gobierno como la sociedad civil deben tomar estos casos como alertas para evaluar qué cosas se deben cambiar en educación, desde la preprimaria, hasta primaria, secundaria y también en el hogar.

“Nos llama a tener alerta, y entre todos revisar nuestra educación”, expresó el mandatario.

Casos en la justicia

El Ministerio Público solicitó 18 meses de prisión preventiva como medida de coerción contra los seis hombres detenidos en relación con la violación sexual la joven de 21 años en el municipio Villa González, provincia Santiago; mientras que a Randy Batista y Brahian Sterlin Liriano se le impusieron tres meses de prisión preventiva como medida de coerción por el caso de San Francisco de Macorís.

Manifiesta PRM no es “el que más hace campaña”

Abinader manifestó que, a su entender, el Partido Revolucionario Moderno (PRM) no ha sido la organización política que más haya estado realizando actos y declaraciones proselitistas durante los últimos días.

"Yo no creo que el PRM sea el partido que esté más en campaña, todos los partidos han estado en campaña; si te fijas este fin de semana donde estaban haciendo campaña los perremeistas, sin embargo los otros partidos tenían actividades desarrollándose", explicó Abinader.

Las declaraciones del mandatario se producen después de que durante el fin de semana se diera a conocer que la Junta Central Electoral (JCE) intimó al partido de gobierno por realizar actos y declaraciones proselitistas antes de que se habilite el tiempo para la campaña electoral, establecido en las leyes que rigen el sistema político del país.

"Nosotros vamos a acatar lo que dice la JCE porque es lo que dice la ley", indicó el mandatario.

En la intimación, entregada en un acto de alguacil al PRM este viernes, el órgano electoral manifestó que es un “hecho manifiestamente notorio” que múltiples miembros del partido oficialista han realizado pronunciamientos públicos de carácter proselitista de manera anticipada que han sido difundidos en medios de comunicación y redes sociales.