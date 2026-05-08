Ramón Ernesto Morales resalta méritos de los autos clásicos

El empresario Ramón Ernesto Morales, presidente de Autozama, afirmó que el automóvil clásico es mucho más que un bien técnico o económico: es emoción, cultura y legado.

Durante una entrevista al programa Autos sobre Ruedas, que conduce Miguel Franjul Pérez, Morales abordó la llegada de Mercedes-Benz a la República Dominicana, los primeros modelos que marcaron una época y la evolución de una empresa que ha acompañado el desarrollo automotriz del país durante casi 80 años.

Clásicos sobre Ruedas se emite dentro del programa radial Sobre Ruedas con Harold Abbott, conducido por Harold Abbott, que se transmite por La Súper 7 (107.7 FM) y en directo a través de su cuenta oficial de YouTube.

Es un espacio que integra una mirada histórica y cultural sobre el automóvil y ofrece además análisis de modelos, historias del mundo del coleccionismo y contenidos orientados a fortalecer la cultura automotriz.

Durante la entrevista, Morales explicó los orígenes de Autozama en el contexto de la Segunda Guerra Mundial, cuando su padre, don Tomás Morales Garrido, desarrolló un modelo de negocio basado en la importación de productos desde Estados Unidos en medio de un escenario de escasez. Esa etapa inicial sentó las bases para la posterior adquisición de Osama Trading Company y la evolución hacia el sector automotriz.

El empresario destacó que la obtención de la representación de Mercedes-Benz en la década de los años 50 marcó un punto de inflexión en la historia de la empresa y del mercado local, al introducir vehículos reconocidos por su ingeniería y diseño. Modelos emblemáticos, vinculados a momentos históricos como la Feria de la Paz, contribuyeron a posicionar la marca como un referente de calidad en el país.

Morales también habló sobre el valor del automóvil clásico, señalando que su relevancia trasciende lo económico y se vincula a la memoria, la aspiración y la experiencia personal. Recordó además su vínculo temprano con el mundo automotriz, al crecer en el entorno de Ozama Trading, donde desde niño compartía con mecánicos y pasaba gran parte de su tiempo en el taller. “Mi mundo siempre fueron los carros y acordarme de esos años me emociona, realmente”, expresó.

Esa visión ha impulsado iniciativas orientadas a la preservación y divulgación de la cultura automotriz, como el desarrollo de un museo del automóvil que integra distintas marcas, motocicletas y expresiones artísticas como pintura, escultura y audiovisuales. A ello se suma un proyecto editorial sobre la evolución urbana de Santo Domingo, en desarrollo desde hace siete años, que busca aportar a la reflexión sobre la ciudad, la movilidad y su transformación histórica.