EL Cibao FC versus Pantoja; Salcedo ante Delfines del Este en busca de avanzar a la final de la LDF

Cibao FC y el Club Atlético Pantoja cerrarán este domingo las semifinales de la Liga Dominicana de Fútbol, cuando se enfrenten a las 6:00 de la tarde en el partido de vuelta, en el estadio de la Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra, dentro del torneo dedicado a la memoria del doctor José Rafael Abinader.

Independientemente del resultado, la mesa queda servida para la gran final, que enfrentará al ganador de la serie entre Cibao FC y Pantoja con el vencedor del cruce entre Salcedo FC y Delfines del Este, que se definirá previamente el sábado.

El onceno naranja llega al compromiso con ventaja en la eliminatoria, luego de imponerse 0-1 en el partido de ida, disputado en la casa de los llamados “Guerreros”.

La tropa dirigida por Junior Scheldeur ha logrado vencer a Pantoja en sus dos últimas visitas al estadio Panamericano, escenario donde los capitalinos habían sido invencibles.

Los actuales campeones avanzarán a la final con una victoria o un empate frente al conjunto que comanda Adolfo Monsalve.

En caso de que Pantoja gane por un gol, la serie quedará igualada y se jugarán dos tiempos suplementarios de 15 minutos cada uno. Si persiste la igualdad durante la media hora extra, el clasificado se definirá desde el punto penal, con una tanda inicial de cinco lanzamientos por equipo.

Cibao FC estará buscando su octava presencia en una final de la LDF, mientras que Pantoja intentará alcanzar su quinta serie final.

En la otra semifinal, que se definirá el sábado, Delfines del Este buscará avanzar a su segunda final, mientras que Salcedo FC, debutante en esta instancia, tendrá la oportunidad de llegar por primera vez al tramo decisivo del campeonato.

Cibao FC tendrá como opciones para proteger el arco naranja a Miguel Lloyd y Edwin “Gato” Frías, mientras que Pantoja cuenta como principal figura bajo los tres palos con Alessandro Baroni.

El máximo goleador de Cibao FC es el colombiano Rivaldo Correa, quien suma 11 tantos esta temporada y 32 de por vida en la LDF, todos vistiendo el uniforme naranja.

Le sigue Ángel Pérez, con 10 goles, mientras que Edwarlyn Reyes, autor de seis anotaciones, será baja para este compromiso tras acumular dos tarjetas amarillas en el encuentro del pasado sábado en la capital.

Julio César Murillo, Wilman Modesta y Cesarín Ortiz registran cuatro goles cada uno. Javier Roces, Walter Acuña, Yunior Peralta, Julián Gómez y Leonardo Villalba tienen dos, mientras que Jean Carlos López, Gabriel Peguero, Gonzalo Alarcón, Elián López, Omar De la Cruz y Kleimar Mosquera han marcado uno cada uno.

Por Pantoja, Luka Bertrand lidera la ofensiva con 14 goles, seguido por Carlos Sarante, con ocho, y Luis Espinal, con seis. Alexander Vidal y Gerard Lavergne suman cuatro tantos cada uno; Yordy Álvarez y Yeremy Báez tienen tres; Edison Guerrero registra dos, y Alejandro Rodríguez cuenta con uno.