Ed Sheeran, todo listo para su espectáculo este sábado 9 en el Estadio Quisqueya

La cuenta regresiva ya empieza. Miles de fanáticos dominicanos se preparan para recibir este sábado 9 de mayo, por primera vez, a Ed Sheeran en el Estadio Quisqueya, en un concierto que promete convertirse en uno de los espectáculos musicales más memorables del año en República Dominicana.

La empresa SD Concerts confirmó que toda la producción del evento está lista, desde el montaje técnico y audiovisual hasta el operativo de seguridad y logística, diseñado para garantizar una experiencia de primer nivel para el público asistente.

Con una carrera repleta de éxitos, el cantante inglés llega al país consolidado como una de las figuras más influyentes de la música contemporánea.

Su capacidad para conectar con distintas generaciones a través de letras emotivas y presentaciones cercanas lo ha llevado a conquistar escenarios alrededor del mundo con temas como Shape of You, Perfect y Thinking Out Loud.

El productor Saymon Díaz destacó que el espectáculo contará con una producción alineada a los estándares internacionales que acompañan las giras del artista británico.

“Estamos preparados para ofrecerle al público dominicano una experiencia inolvidable. Cada detalle ha sido trabajado cuidadosamente para que los asistentes disfruten un concierto a la altura de un artista como Ed Sheeran”, expresó Díaz.

Uno de los aspectos más esperados de la noche será el característico formato en vivo del cantante, quien combina voz, guitarra y tecnología de loops en tiempo real para construir cada canción sobre el escenario, logrando un show dinámico, íntimo y cargado de energía.