Fiscalía pide investigar la IP de la primera persona que difundió video de violación en Villa González

Al solicitar imposición de medida de coerción en contra de seis personas involucradas en la violación de una joven de 21 años en Villa González, el Ministerio Público informó que solicitó a la Oficina Judicial de Servicios de Atención Permanente de Santiago autorización para identificar el IP de la primera persona que difundió los audiovisuales relacionados con este caso.

“El Ministerio Público solicitó al tribunal que autorice al Departamento de Informática del Instituto Nacional de Ciencias Forenses y al Departamento de Investigación de Crímenes y Delitos de Alta tecnología de la Policía Nacional, vía el Ministerio Público, identificar el IP y origen de la primera difusión de los audiovisuales relativos a la violencia sexual, así como analizar el usuario de internet”, dice la nota de prensa.

Los jóvenes que han sido apresados por este hecho son José Alfonso Rubiera Rodríguez (Fonso), Delfri de Jesús Rodríguez (Yiyo), Edwin Manuel Castro Guzmán (el Guaro), Javier Eduardo Núnez Toribio y/o Javier Núñez (Bebé), Oniel Rafael Pichardo Martínez (Contreras) y Yamir Fernando Pérez Toribio (Ferrere).

Las autoridades indicaron que persiguen a otra persona por este hecho. Su nombre no fue indicado en la nota de prensa.

La instancia de medidas de coerción establece que los hechos ocurrieron en una residencia de la comunidad La Javilla, del municipio Villa González. La víctima fue llevada a ese lugar bajo el engaño de que sería trasladada a un centro de salud por el imputado Pérez Toribio y la persona prófuga.

El documento de solicitud de coerción establece que cuando la víctima se empezó a sentir indispuesta, dos de los imputados se ofrecieron a llevarla a un centro de salud, sin embargo, nunca ingresaron al centro de salud y la trasladaron a la residencia en La Javilla donde cometieron la violación.

La Fiscalía de Santiago indicó que también investiga a las personas que se encontraban con la víctima en un establecimiento comercial, ubicado en Palmar Abajo, en el citado municipio.

Contra los imputados se presentaron cargos por violación a los artículos 265, 266, 309-1 y 331 del Código Penal Dominicano, modificado por la Ley 24-97, sobre Violencia de Género; así también por transgresión a los artículos 8 y 23 de la Ley 53-07, que contemplan los tipos penales de asociación de malhechores, violencia agravada contra la mujer, violación sexual, reproducción, distribución de imágenes y atentado sexual por medios electrónicos, en perjuicio de la joven víctima.

El Ministerio Público solicitó que a los imputados se le imponga prisión preventiva y el caso sea declarado de tramitación compleja.

Qué es un IP

El IP o el protocolo de Internet es el número de identificación único asignado a cada dispositivo conectado a Internet.