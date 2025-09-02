EdeEste informa interrupción del servicio eléctrico en Villa Mella los días miércoles y jueves

La Empresa Distribuidora de Electricidad del Este (EdeEste) informó a sus clientes de Jacobo Majluta y Villa Mella sobre la interrupción en el circuito BNV101, debido a la sobrecarga que presenta.

“Esta situación se ha acentuado con la temporada de altas temperaturas y el crecimiento constante de la zona, que ha elevado la demanda energética”, anunció la empresa mediante un comunicado compartido a la prensa.

La empresa informó que, en respuesta a la problemática, ejecutará trabajos técnicos para habilitar un nuevo circuito, el BNV103, que permitirá dividir la carga eléctrica, con el fin de ofrecer un suministro más estable y de mejor calidad.

Explicó que la interrupción del servicio será necesaria en los días miércoles 3 y jueves 4 de septiembre, con una duración de seis horas por jornada.

Los sectores que serán afectados son Ciudad Modelo, El Dorado III, Eugenio María de Hostos VM, La Mina-Guaricano, Los Cazabes, Residencial Colinas del Viento, Residencial Roalva, Residencial Tierra Alta, Residencial Villa España y Ciudad Bonita.