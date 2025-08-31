¿Cuándo repararán la antigua autopista Duarte? El alcalde se desliga y dice no ser el responsable

Residentes del barrio Pueblo Nuevo Arenoso, en la calle San Antonio (carretera vieja de la autopista Duarte), próxima a la avenida Monumental en Los Alcarrizos, la describen como lo más parecido a un “cartón de huevos”.

Es definida así por los comunitarios debido a los numerosos hoyos que decoran el sendero.

Según residentes, no recuerdan haber visto alguna vez la populosa calle revestida de petróleo, grava y arena; hoy la vía refleja baches que cuando llueve se convierten en charcos de lodo y polvo.

Así lo reseña Juan Bautista Presinal, un dirigente comunitario, quien afirma haber vivido allí más de tres décadas sin ver los arreglos de lugar en la vía.

“Yo tengo aquí 39 años y nunca han arreglado ese pedazo y ya estamos cansados. Aquí la gente no puede conducir ni de día ni de noche porque primero es lodo y después polvo”, detalló el morador.

Ahora, sigue siendo una calle muy transitada como vía alterna cuando hay tapones en la autopista Duarte, entre los kilómetros 14 y 18, y así llegar más rápido a casa. El recorrido por la vía es una odisea.

Los vehículos se ven obligados a transitar a muy baja velocidad para no dejar los mufflers en uno de los agujeros. Otros realizan su recorrido bordeando la calle y formando curvas y vueltas durante el proceso.

Antigua carretera vieja de la autopista Duarte.Raúl Asencio

Mientras esto sucede, la autoridad correspondiente muestra desinterés en mejorar la vialidad del lugar, debido a que no es la primera vez que los residentes se sienten ignorados, pese a realizar huelgas y denuncias sin éxito.

Sin embargo, cada día que pasa, la falta de mantenimiento contribuye a que la situación empeore en la vía y obligue a choferes y conductores a buscar otras alternativas de tránsito por la zona.

Esta situación se ha convertido en la problemática principal que han tenido que enfrentar en los últimos años, según residentes.

Dichas personas comentaron a reporteros de este medio que, por el deterioro en que se encuentra su carretera, se les complica poder desplazarse de manera eficaz y segura. Esto debido a que la vía está intransitable.

Promesas sin cumplir producen quejas

Rosa Amelia, un ama de casa, confesó que desde hace más de 10 años la calle presenta la misma situación y las autoridades constan de evidencias al respecto.

“Tenemos mucho tiempo luchando por esta calle y ningún síndico ha hecho nada. No nos hacen caso, pero nada más quieren voto cuando son las elecciones y nada más”, manifestó.

Al tiempo expresa que “esta es el respaldo de la autopista Duarte, porque cuando se entaponan la carretera, por aquí es que pasan los vehículos”.

“Esto da pena, esto está desamparado”, dijo en voz alta un taxista que iba transitando por la populosa zona.

Posición del alcalde

Listín Diario, a través de una llamada telefónica, consultó al alcalde de Los Alcarrizos, Junior Santos, quien es conocedor de las penurias de los residentes de la autopista Duarte vieja.

Durante el conversatorio con este diario se distanció de la situación, bajo el argumento de que, antes de su gestión, el Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC) es el responsable de llevar el proceso.

Además, el alcalde afirma que no puede intervenir directamente, por lo que les indica a los moradores que deben acudir a MOPC.

“A los comunitarios yo les dije que tienen que ir a Obras Públicas, porque en ese entorno ahí hay un contrato abierto en Obras Públicas”, dijo.

También explicó que la ciudadanía es quien debe encargarse de averiguar el estatus de la obra designada para la localidad. Esto a pesar de las quejas que le han hecho de forma directa a él.

“Ellos (los residentes), por acceso a Información Pública, pueden conseguir el estado de ese contrato”, explicó el alcalde.