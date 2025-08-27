Camiones siguen transitando por carril izquierdo en la Capital, pese a medida del Intrant

A pesar de la medida implementada por el Instituto Nacional de Tránsito y Transporte Terrestre (Intrant), que obliga a los conductores de vehículos pesados a circular por el carril derecho en todas las autopistas, estos no han acatado la medida.

Este miércoles un equipo de LISTÍN DIARIO recorrió importantes avenidas de la Capital, como la George Washington, 27 de Febrero y John F. Kennedy, donde evidenció que los conductores no acataron la medida.

La disposición, establecida en cumplimiento de la Ley 63-17 de Movilidad, Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial, busca ordenar el tránsito, reducir riesgos de accidentes y garantizar mayor fluidez en las vías, para evitar que estos vehículos obstaculicen los carriles de adelantamiento o de mayor velocidad.

Sin embargo, la supervisión en las principales vías de la capital muestra una realidad distinta.

Durante el trayecto, se pudo constatar que en la avenida George Washington, al menos diez vehículos de carga circulaban por el carril izquierdo, una infracción directa a la nueva disposición.

De igual forma, en la avenida 27 de Febrero, al menos cinco vehículos de carga, tampoco respetaban el carril asignado.

Mientras que, en la avenida John F. Kennedy se evidenció al menos siete vehículos de carga.

El Intrant recordó que los vehículos de carga solo podrán utilizar otros carriles en casos de adelantamiento permitido y que la Dirección General de Seguridad de Tránsito y Transporte Terrestre (Digesett) está facultada para fiscalizar y sancionar a quienes incumplan con esta disposición, conforme a lo establecido por la normativa.