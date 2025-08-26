Santo Domingo 23°C/26°C thunderstorm with rain

Intrant llama a transportistas de carga a circular por el carril derecho en autopistas y carreteras

Esta medida tiene el fin de reducir riesgos de accidentes y garantizar mayor fluidez en las vías, evitando que estos vehículos obstaculicen los carriles.

Vehículo de carga transitando en el Malecón de Santo Domingo.Fuente Externa

El Instituto Nacional de Tránsito y Transporte Terrestre (Intrant) exhortó a los conductores de vehículos de carga a circular de manera obligatoria por el carril derecho en todas las autopistas y carreteras del país, en cumplimiento de lo establecido en la Ley 63-17, de Movilidad, Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial.

La disposición busca ordenar el tránsito, reducir riesgos de accidentes y garantizar mayor fluidez en las vías, evitando que estos vehículos obstaculicen los carriles de adelantamiento o de mayor velocidad.

El director ejecutivo del Intrant, Milton Morrison, destacó la relevancia de esta práctica para la seguridad vial y evitar accidentes que podrían producirse a causa de los vehículos pesados.

“Estamos trabajando para que el transporte de carga sea más seguro y eficiente. Circular a la derecha no es solo un mandato de la Ley 63-17, es una práctica que salva vidas y contribuye a un tránsito más organizado y justo para todos. Este es un compromiso con la seguridad de la ciudadanía y con el desarrollo del país”, expresó Morrison.

El Intrant recordó que los vehículos de carga solo podrán utilizar otros carriles en casos de adelantamiento permitido y que la Dirección General de Seguridad de Tránsito y Transporte Terrestre (Digesett) está facultada para fiscalizar y sancionar a quienes incumplan con esta disposición, conforme a lo establecido por la normativa.

