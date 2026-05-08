Extraditan a Puerto Rico a dominicano acusado de asesinato de primer grado en ese país

El Gobierno dominicano, apoyado por el Servicio de Alguaciles de Estados Unidos (U.S. Marshals), extraditó hacia Puerto Rico a un dominicano acusado de asesinato, porte y uso ilegal de armas, entre otros cargos.

En la operación colaboraron la Procuraduría General de la República (PGR) y la Dirección Nacional de Control de Drogas (DNCD), quienes informaron que Miguel Isaac Miguel Jiménez, alias “Tico Tico” fue trasladado bajo estrictas medidas de seguridad hacia el Aeropuerto Internacional de las Américas (AILA).

Según informaron a través de un comunicado, Miguel Jiménez fue entregado en el AILA a agentes federales estadounidenses, quienes lo condujeron bajo custodia a Puerto Rico, para que responda a la justicia por los delitos criminales que se le atribuyen.

El dominicano era requerido por el Tribunal de Primera Instancia del Estado Libre Asociado de Puerto Rico, bajo cargos de asesinato en primer grado, porte y uso ilegal de arma de fuego, así como suministro de armas a terceros, en violación de las leyes de ese territorio.

La extradición fue ejecutada en cumplimiento del decreto número 243-26, luego de una intensa operación de inteligencia, vigilancia y seguimiento desarrollada por agentes de la DNCD, quienes lograron localizar y capturar al imputado, atendiendo a una resolución emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia.