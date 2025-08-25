Adriano Sánchez Roa dice 300 granjeros quebraron y esto pone en riesgo la producción de pollos

El exsenador y agrónomo Adriano Sánchez Roa informó que en República Dominicana se necesitan 2 millones 216 mil pollos adicionales para equilibrar la oferta en el mercado y reducir el precio de la carne, que actualmente se vende entre 79 y 110 pesos por libra.

El también titular agropecuario del Partido de la Liberación Dominicana (PLD), reveló que la falta de planificación gubernamental provocó la quiebra de unos 300 granjeros solo en la provincia Espaillat, debido a una sobreproducción provocada entre enero y abril, con el propósito de perjudicar a los productores más pequeños.

Explicó en un comunicado de prensa que, al retirarse esos productores del fomento en los meses siguientes, la oferta se redujo de manera significativa, y que, además de la salida de los pequeños y medianos productores, las altas temperaturas han reducido el peso corporal de los pollos entre 9% y 11%, incrementando la mortalidad en las granjas.

Como exadministrador del Banco Agrícola, señaló que la producción mensual, que en el primer semestre del año promediaba 21.47 millones de pollos, cayó a 19.34 millones entre julio y agosto, lo que significa una pérdida mensual de más de 2.1 millones de unidades.

Soluciones

Llamó al Gobierno a intervenir de inmediato y a ejecutar un plan de tres ejes:

Garantizar estabilidad del subsector mediante precios seguros y fijos para los productores, apoyar la cadena de frío para ayudar a los que han quebrado, asegurando igualdad de condiciones para todos los granjeros y facilitar préstamos con tasas preferenciales a través del Banco Agrícola, para asegurar la rentabilidad y recuperación de los productores quebrados.

Señalamientos a la gestión oficial

El dirigente peledeísta subrayó que esta crisis “no ha sido provocada por factores inesperados, sino por la ausencia de parte del Ministerio de Agricultura de una política agrícola estratégica, sostenible y adaptada al cambio climático”.

En su opinión, la avicultura nacional está siendo debilitada por la improvisación en las decisiones del gobierno actual.