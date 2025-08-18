Trasladan al Palacio de Justicia acusados de muerte de una niña Los Guandules

Un hombre y una mujer acusados de la muerte de una niña de 7 años en el sector Los Guandules, en el Distrito Nacional, fueron trasladados a la cárcel preventiva del Palacio de Justicia de Ciudad Nueva.

Previamente, Yokeiry Coronado de la Cruz, de 33 años y tutora de la menor, y su pareja sentimental, Jeider Montero Medina, de 36 años, fueron evaluados por el médico legista de la Fiscalía del Distrito Nacional.

A su salida, la pareja, con la cabeza gacha, se negó a dar declaraciones a los medios sobre los hechos que se les imputan, mientras eran conducidos a la cárcel.

Los fiscales del Departamento de Investigación de Delitos Contra las Personas (Homicidios) de la Fiscalía preparan la solicitud de medida de coerción, con la intención de solicitar prisión preventiva, que será depositada en el Juzgado de Atención Permanente del Distrito Nacional, en las próximas horas.

Según la solicitud de medida de coerción, la niña presentaba múltiples signos de maltrato físico y barbarie, los cuales recibió mientras estaba bajo la custodia de la pareja en una residencia del sector.

Se señala que la madre biológica había entregado a la niña en custodia a Coronado de la Cruz hace aproximadamente cinco meses.

El acta preliminar de levantamiento de cadáver, emitida por el médico legista, certificó que la causa de muerte fue maltrato infantil, confirmando que el cuerpo de la menor presentaba golpes contusos, quemaduras y laceraciones en diferentes partes.

Vecinos del sector informaron que días antes notaron actitudes sospechosas, ya que la tutora no permitía que nadie viera a la niña.