Diócesis de Barahona y Fundapaz entregan 20 viviendas a familias pobres por valor de RD$ 18 millones

Ivelisse Vásquez, residente en el sector Los Guandules, del barrio Palmarito, de los centros urbanos más populosos de Barahona, es parte de las 20 familias que este martes recibió su vivienda nueva, en donde la familia podrá vivir en condiciones dignas, de parte de la Diócesis de Barahona, que la gestionó a través de la Fundación de Desarrollo y Paz (Fundapaz), con sede en la ciudad de Nueva York, Estados Unidos.

Esta diócesis integra, además, Pedernales, Barahona, Bahoruco e Independencia.

Fundepaz aportó los recursos para construir las 20 casas, destinadas a familias de escasos recursos, residentes en Barahona, Villa Central y Habanero.

Cada unidad (de las viviendas construidas) tiene un coste de RD$ 900,000.00, aproximadamente, por lo que la inversión es de unos RD$ 18,000,000.00 de pesos.

Con estas nuevas 20 casas construidas y entregadas a familias carenciadas de esta Diócesis de Barahona, ya son 900 viviendas construidas con financiamientos aportados por Fundapaz, para una inversión global de RD$ 810,000,000 de pesos.

Para dar gracias por esta nueva entrega de viviendas, se efectuó una eucaristía de acción de gracias en la Catedral Nuestra Señora del Rosario, presidida por monseñor Hugo Alberto Torres Marín, arzobispo de Santa Fe Antioquia, Colombia, la cual concelebró monseñor Andrés Napoleón Romero Cárdenas, obispo de esta diócesis, el sacerdote Fernando Echeverri, director espiritual de Fundapaz, y el padre Ángel Cuevas Rosario, director ejecutivo de la Pastoral Social Cáritas, con asiento en Barahona, entre otros sacerdotes.

Monseñor Torres Marín, durante la homilía, saludó a las familias beneficiarias del proyecto habitacional, las cuales —dijo— bendice el Señor, así como a las familias que hacen posible, a través de Fundepaz, su edificación.

El padre Echeverri, director espiritual de Fundapaz, recordó que la Fundación nace hace 25 años, luego de una promesa a Dios durante un proceso de enfermedad, de la que salió “victorioso” por su.

Mientras que Monseñor Andrés Napoleón Romero Cárdenas afirmó que dar las gracias “no es suficiente” para agradecer el gesto de generosidad y solidaridad que Fundapaz ha tenido con la Diócesis de Barahona y fundamentalmente con las familias que han resultado beneficiadas con este loable esfuerzo.

“Son muchas las personas que requieren de otras para poder alimentarse, comprarse cosas, estudiar, curarse, y no se diga cuando se trata de comprar o construir una casa. Tener un techo seguro es el sueño de toda familia, pero cuán difícil lo es para aquellos que devengan salarios de miseria, peor aún, que no tienen trabajo”, dijo el obispo Romero Cárdenas.

Indicó que Fundapaz, inspirada en el Evangelio, convoca a hombres y mujeres de fe y buena voluntad residentes en Estados Unidos a compartir el fruto de su trabajo con los hermanos más pobres de nuestros países latinoamericanos. “De esa manera han hecho posible que 900 familias puedan vivir en una casa digna”.

“Ustedes no han entregado solo paredes y techos; han regalado esperanza, han puesto bloques de misericordia y cemento de fraternidad y, sobre ese fundamento, cada familia podrá levantar su proyecto de vida con dignidad. Su generosidad es un eco del Evangelio que dice: "Tuve hambre y me diste de comer, estuve sin techo y me diste un hogar" (Mt 25,35)", exclamó el obispo de esta diócesis.

Reconoció los esfuerzos del personal de la Pastoral Social Caritas, principalmente del Padre Ángel Cuevas Rosario, director ejecutivo.

La bendición de las viviendas se realizó desde la casa de la beneficiaria Ivelisse Vásquez, en el sector Los Guandules, desde donde se realizó un recorrido de entrega a cada beneficiario, en compañía de los donantes.