Primer teniente del Ejército ultima a su pareja en Muchas Aguas, San Cristóbal

Un primer teniente del Ejército de República Dominicana, identificado como José Plasencio Lara, ultimó a María Teresa Pinales, de 40 años, la madrugada de este lunes, según informó el vocero de la Policía Nacional, Diego Pesqueira.

El incidente ocurrió en la comunidad Muchas Aguas, de la provincia de San Cristóbal. De acuerdo con las declaraciones del vocero del orden, el oficial fue arrestado y el caso se encuentra bajo investigación de agentes policiales y el Ministerio Público.

“Reiteramos que estamos ampliando las investigaciones y que oportunamente estaremos ofreciendo mayores detalles de este caso”, dijo Pesqueira en rueda de prensa. “Hasta el momento, es una información en desarrollo”, recalcó.

Indicó que el arma de fuego utilizada en el suceso fue incautada por las autoridades y será utilizada como parte de las evidencias recolectadas en el lugar de los hechos.

El vocero indicó que todavía no se ha establecido el vínculo entre el oficial y la víctima.

“Hay que esperar el resultado de las investigaciones. No queremos adelantar detalles sobre este particular, ya que son personas que tienen familia y no quisiéramos afectar la moral de cada uno de ellos”, puntualizó.

El suceso ocurre una semana después de otro caso similar en La Romana, donde un sargento de la Policía Nacional mató a su pareja sentimental, lo que ha encendido las alarmas sobre la violencia en el entorno militar y policial.

De acuerdo a informaciones, la pareja habría tenido una discusión tras salir de una discoteca.