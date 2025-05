Crónica del rescate de la niña Sherlyn en San Cristóbal

Sherlyn Vizcaíno, de 12 años de edad, fue arrastrada por una corriente de agua producto de las intensas lluvias que se registraron el pasado jueves en el sector Lavapié, de San Cristóbal, cuando salía del Politécnico José Francisco J. Peynado, cayendo por una alcantarilla.

Aunque las autoridades acudieron en un inicio para su búsqueda, las labores fueron suspendidas al asumir que no había posibilidad de hallarla con vida, de acuerdo con los comunitarios, quienes dieron un giro inesperado a la situación.

“Fue todo muy rápido. Yo vi que venía como nadando, pero no… era la corriente que se la llevaba. Cuando cayó al hoyo, el remolino la volteó y quedó con las piernitas para arriba”, relató a LISTÍN DIARIO Leonardo Solano, colmadero en Lavapié y uno de los primeros en ver lo que ocurría.

Fotografía muestra a colmadero Leonardo Solano, del sector Lavapié, San Cristóbal.Leonel Matos

El agua había inundado por completo la calle, según Solano.

“Un muchachito logró agarrarla por una pierna, pero se le fue de las manos. Yo no podía correr mucho, estoy operado… Cuando llegué ya se la había llevado la corriente”, contó Solano.

Los bomberos y organismos de rescate llegaron y comenzaron la búsqueda. Sin embargo, hacia las 9:00 de la noche abandonaron el operativo.

“Las autoridades se fueron antes de las 12:00 de la noche. Aquí no quedó uno. Abandonaron la búsqueda. Fue la comunidad que la sacó, que no se esté dando ese bombo el síndico de que fue gracias al Ayuntamiento”, denunció Solano.

Quien encabezó el rescate fue Sobieski, un joven del sector que, impulsado por su instinto, se negó a rendirse.

“Cuando él volvió al lugar, dice que escuchó la voz de la niña. Que la niña estaba viva”, narró Deuri Rosario, conocido como “Macho”, representante de la junta de vecinos de Lavapié.

Fotografía muestra a Deuri Rosario, representante de la Junta de Vecinos de Lavapié, San Cristóbal.Leonel Matos

“Cuando entré, la primera vez que voy yo oigo el eco de que están pidiendo ayuda... digo: ´ta viva, ´ta viva, y el pana que está al lado mío, uno de la Defensa Civil, me dijo: 'muchacho, ese es el eco de la gente, esa bulla'”, relató Sobieky esa misma noche a los medios de comunicación.

“Abrieron la cloaca, él bajó y la encontró viva a 300 metros adentro. La niña se le lanzó encima con el susto, pero estaba viva”, narró Rosario a LISTÍN DIARIO.

La historia fue confirmada también por Jenny Santana, otra residente de Lavapié.

Fotografía muestra a Jenny Santana, residente en el sector Lavapié, San Cristóbal.Leonel Matos

“Él se metió por ahí, escuchó que la niña lloraba y voceaba, pero no lo dejaron seguir. Más tarde, cuando todos se habían ido, volvió con otro joven y lograron sacarla. Por ahí mismo fue que la rescataron”, dijo Santana al tiempo en que señaló otro pozo séptico.

Lo que contó la madre de Sobieski a LISTÍN DIARIO

La madre de Sobieski, doña Santa Casilla, mejor conocida como “Dilcia” relató a LISTÍN DIARIO cómo su hijo, impulsado por una corazonada, volvió al lugar cuando ya nadie más quedaba buscando.

Según ella, él decía: “ay, mami, la niña está viva”, recordó doña Santa.

Según contó, cerca de la medianoche, su hijo le dijo “mami, mami. Todo el mundo se fue y dejó la niña sola. Nadie quiere rescatarla, se fueron los bomberos, se fue todo el mundo… y yo no la voy a dejar sola. Es una vida que se está perdiendo. Es una niña. Yo la voy a rescatar”.

Más tarde, cuando ya había salvado a la menor, le contó cómo ocurrió todo.

“Me dijo que se metió por un tubo, rodando y arrastrándose hasta llegar hasta donde ella estaba. En medio del silencio, escuchó su voz: “ay, auxilio”, le dijo la niña", según contó la madre de Sobieski.

“No te apures, manita, que yo estoy aquí y te voy a salvar”, le respondió él.

Fotografía muestra por donde cayó la niña de San Cristóbal, en el sector Lavapié.Leonel Matos

Santa contó que supuestamente la cargó sobre su espalda y salió de barriga, nadando hacia la salida del hoyo. Al lograrlo, los bomberos y el personal del 911 ya estaban presentes y de inmediato tomaron a la niña para llevarla al hospital. Fue trasladada al Centro Médico Constitución (Cemeco), donde recibió atención médica.

“Cuando él regresó a la casa, llegó todo sucio. Le dije: ¡Pero amor, báñate!, ¿y la rescataste? Y me dice: “Sí, ya se la llevaron para el hospital”. Yo me puse contenta”, narró la madre de Sobieski.

“Me siento feliz por la niña, porque la rescató, y por la inteligencia de mi hijo. Que Dios me lo cuide y me lo acompañe, que me lo bendiga mucho, donde quiera que vaya, que salga bien en todo”, expresó.

Exigen acciones concretas

La niña, que venía de la escuela, cayó por una alcantarilla que no tenía protección.

“Eso siempre pasa. Cada vez que llueve se inunda. Ahí mismo casi se va un borracho también. Esto es una desgracia anunciada”, dijo Santana.

Fotografía muestra el pozo séptico por dende entraron a rescatar a la niña de 12 años en San Cristóbal.Leonel Matos

Rosario, de la Junta de Vecinos, resumió el sentir colectivo: “El protocolo falló. Cuando una persona está en peligro, sea viva o muerta, se debe continuar hasta el final. Las autoridades asumieron que la niña no tenía vida. Pero fue la fe y el valor de un comunitario lo que la rescató. No los drones, no la tecnología. Fue el corazón”.

La comunidad, aunque aliviada por el milagro, exigió acciones concretas.

“Aquí estamos olvidados. Lo hemos denunciado mil veces, pero nadie nos hace caso. El gobierno tiene que intervenir, porque esto no es cosa del síndico. Es una bomba de tiempo”, reclamó el colmadero Solano.