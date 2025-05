Sobieky, uno de los que salvó la vida a menor de 13 años que cayó en una alcantarilla

Sobieky, así es como se le conoce al hombre que, sin pensarlo, se arriesgó a entrar a la alcantarilla en la que cayó la niña de 13 años en el sector Lavapié en la provincia San Cristóbal para salvarle la vida.

Se enteró del hecho por un niño que estaba vociferando "una muchacha se fue por el hoyo". De inmediato se acercó al lugar y vio cómo ya había varias personas merodeando la zona, pero decidió ir por otro lado. "Yo dije, pero ven, acá, ahí no la van a hallar", explicó.

Se movilizó hacia el río cercano de la zona y a la cañada donde desembocaba la alcantarilla, pero no vio rastros, y cuando la lluvia se había calmado, abrió la alcantarilla y observó que se podía ingresar.

"Cuando entré, la primera vez que voy yo, oigo el eco de que están pidiendo ayuda... digo: ´ta viva, ´ta viva, y el pana que está al lado mío, uno de la Defensa Civil, me dijo: 'muchacho, ese es el eco de la gente, esa bulla'", relató Sobieky.

Al miembro de la Defensa Civil le dijo: "mi hermano, que es una niña que estoy oyendo", pero según Sobieky, no le creyó y le pidió que se retirara.

"Yo quería meterme de nuevo, pero no me dejaron. Fui, me bañé, me puse ropa y esperé a que ellos se fueran. Yo me iba a acostar y el corazón me hizo tan, tan, y yo dije: "Yo no puedo dejar esa carajita" y me puse la misma ropa. Bajo, oigo a la niña llorando y vuelvo y digo que está llorando", indicó destacando que la gente, al decir que escuchaba a la niña, lo miraban raro y que era por la desesperación.

A pesar de ello, volvió a ingresar, gritó "chamaquita" y escuchó "oye ´toy aquí". Mientras se iba acercando al sonido, "ella me salió de repente y yo me espanté. Luego la ayudé a salir".