Cancelarán a persona del COE que se fue de zona donde buscaban menor en San Cristóbal

El director del Centro de Operaciones de Emergencias (COE) condenó el hecho de que rescatistas hayan abandonado la zona de búsqueda en Lavapié, San Cristóbal, donde una menor de 13 años estaba desaparecida tras caer en una alcantarilla.

Juan Manuel Méndez dijo que será desvinculada la persona que figura con uniforme del COE y que se fue de la zona.

La menor de edad fue rescatada por comunitarios luego de que las autoridades hayan suspendido la búsqueda alrededor de las 11:00 de la noche del jueves.

“Nunca hemos dejado a una persona que esté desaparecida sin darle la protección debida. Hasta que haya una persona atrapada no nos retiramos de un lugar. Yo no estoy de acuerdo con lo que se produjo en San Cristóbal con el tema de que las autoridades o algunas autoridades se retiraran. En el caso de uno que vi que portaba uniforme del Centro de Operaciones de Emergencias, tomaré medida drástica contra esa persona”, aseguró Méndez.

Manifestó que el que está en el Centro de Operaciones de Emergencias no puede hacer eso. “Eso yo no lo permito y lamento muchísimo porque anoche di instrucciones precisas que hasta que esa niña no apareciera no se podían retirar de ahí. Entonces en el caso del que labora en el COE que lo vi con un uniforme nuestro, no puede laborar en esta institución”, manifestó.

Insistió en que ese no es el accionar de ellos.

“No permito ese tipo de situaciones, ahí debió permanecer la autoridad hasta que apareciera la niña, y gracias a Dios apareció viva, no se puede abandonar la búsqueda. Esa persona no puede laborar en esta institución”, concluyó.

Reacción de la defensa civil

La Defensa Civil informó que la decisión de que se paralizara la búsqueda de la menor de 13 años fue dada por el Comité de Prevención, Mitigación y Respuesta de San Cristóbal.

La decisión fue tomada tras haber realizado un recorrido por la zona y que, por las condiciones climáticas a causa de las lluvias provocadas por la vaguada sobre el país, dedujeron que no era adecuado continuar por la poca visibilidad que tenían.

búsqueda de menor de 13 años

Pasadas las 11:00 de la noche del jueves, las autoridades decidieron paralizar la búsqueda de la menor de edad, pero un grupo de comunitarios, al darse cuenta de que se retiraron, decidió seguir buscando hasta que dieron con ella.

De acuerdo con testigos, el incidente ocurrió alrededor de las 4:00 de la tarde del jueves en medio de las fuertes lluvias que se produjeron producto de una vaguada sobre el país.