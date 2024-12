Villa Francisca recibe 200 bonos navideños; se quejan los comunitarios que no recibieron

Varios residentes del sector de Villa Francisca, en el Distrito Nacional, están indignados ante la entrega de 200 bonos navideños por el programa Supérate, lo cual resultó satisfactorio para algunos y un disgusto para otros.

En esa ocasión por disposición del presidente Luis Abinader, la entrega se realizó casa por casa, por un equipo debidamente identificado con las insignias de la institución y algunos dirigentes comunitarios de la zona.

Las personas que resultaron beneficiadas con la “brisita navideña”, recibieron una tarjeta Mastercard Banreservas con el monto de RD $1,500 pesos. Para activar la tarjeta, será necesario comunicarse al número de servicio al cliente 809-920-2004, asegurando así el acceso a este beneficio.

La iniciativa puerta a puerta no resultó satisfactoria para todos los residentes, puesto que al organismo no realizar una inspección previa algunos estaban trabajando, otros no estaban enterados y el resto se quedó sin recibir la brisita navideña, porque el monto designado de bonos no dio abasto.

Video Villa Francia recibe 200 bonos Comunitarios se amotinan



Contó que esperaba utilizar la “brisita navideña” para la cena de noche buena y a pesar de estar disgustada expresó que, “yo espero que vuelvan”.

El dirigente comunitario Francisco dijo que la falta de organización en la iniciativa “puerta a puerta” es la culpable de que la entrega de los bonos se haya vuelto complicada y que los residentes se quedaran sin el beneficio.

“Ellos no inspeccionaron, no dijeron nada, vinieron de sorpresa”, agregó.

Sectores del Distrito Nacional recibirían bono navideño a partir de este 10 de diciembre Lea también

Otros comunitarios indignados manifestaron que estuvieron en sus casas en espera de los bonos que nunca llegaron, no obstante tienen la certeza de que los del programa Supérate volverán para realizar otra entrega.

“Yo espero que den los bonos de este lado, hay mucha gente que lo necesita, hay mucha gente que no lo ha cogido, gente enferma, inválida”, expresó.

Según los comunitarios, el equipo asignado le garantizó volver con más bonos para la localidad de Villa Francisca

A pesar de que algunos comunitarios habían salido beneficiados al registrarse en la plataforma digital de Supérate, la cual ya está desactivada, no todos los que salieron registrados recibirán el bono.