Ana Karina Ramos: "Yo nunca estuve sola, tenía tres ángeles"

Tras permanecer quince días ingresada en el Hospital Vinicio Calventi, en las próximas horas Ana Karina Ramos será despachada a su casa, con un aparato en su cuerpo que le ayudará a corregir las infecciones en ciertas partes de su cuerpo.

Al ingresar a la sala en silla de ruedas y con los brazos inmovilizados, producto de las fracturas sufridas, Ana Karina Ramos afirmó que durante los días que pasó tirada en la cañada nunca estuvo sola, pues podía sentir tres ángeles junto a ella.

“Yo siempre he sido una niña de fe, nunca estuve sola, tenía tres ángeles que no les podía ver la cara porque la luz era muy blanca, pero les veía las manos y las batas blancas y me daban un jugo de caña”, manifestó.

Ramos sostuvo que no conocía a su victimario y que el día del alterado ella se encontraba en un colmado tomándose unos tragos y al parecer este le echó algo en la bebida para aprovecharse de ella.

Agregó que al ser madre soltera y no tener trabajo espera que la ayuden para poder salir adelante.

Producto de un trabajo conjunto en el que participaron los departamentos de cirugía, psicología y nutrición del hospital, el director del hospital, José Alfaro, indicó que la paciente hoy en franca recuperación está lista para continuar recuperándose desde su casa.

“Su evolución producto de ese trabajo en conjunto para lograr tener hoy a una joven en franca recuperación y en espera que esas fracturas que tiene se desarrollen de forma satisfactoria”, dijo Alfaro.

De su lado, el jefe del departamento de cirugía, José Manuel Batista, indicó que a la paciente se le colocó el Sistema PAP, que funciona como una aspiradora de la infección y promueve la cicatrización de las heridas, lo que ayudará a que la herida esté curada aproximadamente en un mes.

Se recuerda que Ramos fue encontrada en estado agonizante en un terreno baldío de la localidad de Pedro Brand, con múltiples heridas con arma blanca en el craneo, frente, glúteos y otras área, situación que colocaba sus probabilidades de vida en un 10%, por lo que los doctores consideran que su caso es un milagro.

Junto a la paciente, además de los doctores se encontraba su madre y José Soliman, representante del gabinete de ayuda social del gobierno, quien sostuvo que desde esa institución se hará todo lo que esté al alcance por Ana Karina Ramos.