Ana Karina afronta batalla crítica contra miedo e infección

“Ella me dice que escucha como si estuviera lloviendo, que tiene una lluvia”, dijo María Delfina Paulino, hermana de Ana Karina Ramos, la joven agredida y encontrada en Pedro Brand casi al borde de la muerte.

Cuando reporteros de LISTÍN DIARIO llegaron a las instalaciones del Hospital Doctor Vinicio Calventi, donde es tratada Ramos, le realizaban imágenes médicas para vigilar su organismo, que permanece infectado por miasis (afectación por gusanos), tras durar tres días a la intemperie con heridas en todo su cuerpo.

“¿Usted sabe lo que entendemos nosotros que es esa lluvia que ella nos dice? Los pajaritos esos”, fue lo que agregó la tía de ambas, Isabel de Jesús, quien entró a la conversación expresando la gran preocupación que siente por el estado de su sobrina.

Ayer, Ramos permanecía en aislamiento mientras se recuperaba.

“Está en aislamiento para evitar contaminación. Solo entran los médicos tratantes, que la limpian y acompaña un familiar cercano”, así fue como lo explicó el director del centro hospitalario, José Alfaro.

Sus lesiones, de acuerdo con Alfaro, son curadas dos veces al día, el equivalente a cada 12 horas, aunque los familiares de Ramos creen que el cuidado debería ser intensivo.

“Le salió un pajarito de esos por la boca y los oídos”, dijo De Jesús, con preocupación.

El galeno dijo que el pasado jueves la joven tuvo que ser transfundida con dos pintas de sangre, debido a que sufrió una pérdida significativa.

Alfaro indicó que el tema principal del estado de la joven es la presencia de gusanos, “debido a que, como estaban en el cuerpo completo cuando llegó al hospital, siempre se esconden algunos y lo estamos tratando”.

Su estado emocional

“No queremos preguntarle nada sobre lo que pasó todavía, porque es algo demasiado fuerte”, expresó la hermana de la víctima.

Ramos puede hablar y se mantiene consciente. “Ella nos pide que la sentemos y ella misma dice que es fuerte y una guerrera de Dios”, dijo la tía de Ramos.

Situación actual. Una tía de la joven, Isabel de Jesús, ha manifestado su preocupación por el actual estado de salud de su pariente.

“Cuando ella trata de explicarse, (es decir, hablar de lo ocurrido), le decimos: ‘ahora no, no me digas nada, estáte tranquila’, entendiendo que lo más importante ahora es su salud”, expresó la hermana de Ramos.

Paulino también compartió que cuando va a entrar alguien a la habitación, donde está internada, “se espanta”. De acuerdo con sus declaraciones, es un estado de nerviosismo a que pueda pasarle algo.

“Está tan asustada que no puede ver que abran la puerta, porque dice: ‘¡Ay, ¿quién es?’”, expresó.

Justicia

La tía de Ramos expresó que su sobrina está sufriendo y no debería estarlo.

Exigió que la justicia haga su trabajo, preguntándose “qué hubiese sido de esas dos niñas pequeñas de cuatro y dos años y todo por mejorar y ganarse dos pesos trabajando”.