Lila se molesta con gobierno del PRM: No culpo la alianza, me culpo a mí misma

Rafaela Alburquerque, pasada presidenta de la Cámara de Diputados, se desahogó en la red social X por supuestamente no tener nada que darle en las fiestas navideñas a los campesinos de su comunidad.

“Primera vez en mi vida que no tengo nada que darles a mis pobres campesinos, ningún gobierno, cuando digo ninguno es ninguno, privó a mis gentes de comer. Ahora ni una fundita nada, el PRSC no morirá lo juro”, escribió Alburquerque.

Ese fue el primero de una larga hilera donde analizó la condición de su Partido Reformista Social Cristiano.

“Me culpo por no haber visto más allá del horizonte. De todas formas aprendí de Balaguer. Muerta pero no enterrada. Como el Presidente Luis Abinader yo tampoco volveré a aspirar pero eso sí, no tiraré la llave al mar, mi destino no lo escribo yo”, dijo.

La pasada diputada dijo que no le importa nada, que no le daba vergüenza reconocer que se había equivocado. “De todas formas voy para la calle a tratar de levantar mi partido, sin permiso de nadie porque soy parte de este partido. No culpo la alianza que se hizo. Me culpo a mí misma”, se quejó.

Alburquerque dijo creer que ya es tiempo de enfrentar a quien sea para tratar de levantar lo que queda del PRSC.

Por igual dijo que no culpaba a nadie de lo sucedido al PRSC porque todos eran culpables. “Ya en esta edad no tengo mucho que perder, la cadena de la esclavitud hace tiempo la perdí”, dijo.

Dijo que una de las cosas que le agradaban de esa situación era que por fin los reformistas puedan despertar y trabajar para levantar ese partido “que nadie podrá destruir”.

“Muchos lo han intentado, nosotros mismos todos somos responsables de ver un partido grande humillado a la nada”, dijo.

Rafaela Alburquerque fue diputada hasta agosto de este 2024. Compitió en las elecciones para revalidar su asiento pero no obtuvo los votos suficientes a nivel preferencial, que sus aspiraciones fueron incluidas en la alianza con el gobernante Partido Revolucionario Moderno.

En su demarcación, en San Pedro de Macorís, también compitió con su hijo, Ynti Ysaac Eusebio Alburquerque, pero este lo hizo con el Revolucionario Dominicano. Su hijo obtuvo 1,222 votos, mientras que su madre alcanzó 6,858 votos.