Las entrevistas controversiales en el Consejo Nacional de la Magistratura

Desde el pasado 27 de noviembre, cuando iniciaron las entrevistas del Consejo Nacional de la Magistratura (CNM) a los aspirantes al Tribunal Constitucional (TC), varias han sido las personas que se han destacado por sus comentarios o por protagonizar inconvenientes con algunos de los consejeros que integran el órgano.

Las entrevistas fueron realizadas a 115 aspirantes a jueces al TC, y aquí contamos los más controversiales:

Una de las primeras en ser noticia, fue la jueza de la Cuarta Sala del Tribunal Superior Administrativo, Cecilia Inmaculada Badía Rosario, quien tuvo un pequeño enfrentamiento con el senador Bautista Rojas Gómez y la procuradora Miriam Germán Brito, por su postura frente a las tres causales.

Ambos le cuestionaron sobre las tres causales y si la Constitución en su artículo 37 protege a la madre cuando su vida corre peligro. Algunas de las respuestas de Badía Rosario es que la Constitución establece el derecho a la vida desde la concepción a la muerte, por lo “no se debiera estar tratándose en este momento porque la Constitución está por encima de todo”.

Además de decir que conocía un caso de incesto donde “todos están felices con el nieto”.

Marcos Antonio Cruz García

Otro de los enfrentamientos lo protagonizó el jurista Marcos Antonio Cruz García, con Miriam Germán Brito ante la pregunta de su opinión ante una persona que se niegue a vacunarse.

Ante esto, Cruz García respondió que de no haber pruebas acerca que indiquen que una persona padezca una enfermedad, no puede restringirse su libre circulación.

La magistrada, con notable desacuerdo, le cuestionó si una persona infectada tiene derecho a convivir con otros miembros de la población en alto riesgo, por lo que el jurista indicó que a quien le corresponde decir si una persona está infectada o no es al Ministerio de Salud Pública.

Águeda del García Contreras

Una de las participaciones que llamó la atención fue la de la postulante Águeda del García Contreras, quien durante los cinco minutos que tenía para presentar su hoja de vida, solicitó un minuto de silencio por la paz mundial.

“Quiero antes de continuar pedir un minuto de silencio por la paz mundial, en el especial por la paz que debe lograrse entre el pueblo palestino y el pueblo de Israel”, dijo, provocando que se hiciera total silencio en el salón de entrevistas.

Rigoberto Antonio Rosario Guerrero

Y a diferencia de otras entrevistas, la del abogado Rigoberto Antonio Rosario Guerrero, terminó sin ningún cuestionamiento por parte de los miembros del Consejo Nacional de la Magistratura (CNM), luego que este expresara que la designación del presidente de la Suprema Corte de Justicia (SCJ), Luis Henry Molina había sido ilegal.

“Analizamos la resolución de este órgano que designó al ciudadano Luis Henry Molina como presidente de la Suprema Corte de Justicia, llegando a la conclusión de que su designación es absolutamente inconstitucional, lo cual podemos probar con las alegaciones hechas por nosotros”, dijo.

Por esto, Raquel Peña, quien sustituía al presidente Luis Abinader, lo interrumpió y le recordó que debía mantener el orden establecido.

Rodolfo Valentín Santo Félix

Aunque no fue un enfrentamiento como tal, la participación de Rodolfo Valentín Santo Félix se vio empañada por una pregunta de la magistrada Miriam Germán Brito, y quien no estaba muy clara para el postulante al Tribunal Constitucional.

La procuradora le cuestionó si cría que una institución como la Defensoría Pública debía cuidarse a la hora de premiar la labor de una persona en la Procuraduría.

Al solicitar que ponga en contexto la pregunta, Santo Félix dijo que el reconocimiento a una persona se realiza porque ha hecho algún tipo de acción positiva en el área en la que se desenvuelve.

Miriam Germán se refería a un caso en específico, pero no supo explicar con claridad su pregunta al abogado.

Franny González Castillo

Aunque fue una participación que no generó ningún debate, al ser cuestionado acerca de dominicanos que contraen matrimonio fuera del país con una persona de su mismo sexo, qué tratamiento debe darle el Tribunal Constitucional, Franny González Castillo respondió que no está prohibido, pero tampoco aceptado en República Dominicana.

“El Estado decidirá si se suma o no a esa corriente ideológica o de pensamiento. Pero si un dominicano contrajo nupcias en el extranjero, está regido por su ley extranjera. Pero, lo que no debe haber, es desprecio, marginación, ni discriminación porque esta persona regrese al país. Ahora, nosotros no tenemos la ley para permitir que se contraiga nupcias en ese contexto”, comentó.

Julio César Madera Arias

Al igual que González Castillo, la participación del exjuez suplente del Tribunal Superior Electoral (TSE), Julio César Madera Arias, se debió a una pregunta acerca de si el Congreso Nacional elaborara una ley que apruebe la eutanasia, que opina en ese sentido.

A lo que el juez citó el artículo 37 de la Constitución que prohíbe la interrupción de la vida desde la concepción hasta la muerte, que si se crea una ley se ven aspectos que no la haga inconstitucional, pero que si llega un caso particular, pero prefirió no ampliar acerca de su posición sobre este caso.

Delio Antonio Germán Figueroa

Otra que, aunque no generó discusión, tocó un tema de debate fue la pregunta a Delio Antonio Germán Figueroa, sobre su parecer de hasta dónde el Estado puede intervenir, en situaciones como la Covid-19, en procedimientos médicos como la vacuna.

“El tema de la vacunación está respuesto por la Constitución de la República, cuando autoriza al Estado a autorizar los estados de excepción… Algunos derechos fundamentales quedan suspendidos… Cuando el Congreso autoriza al Estado a declarar estado de excepción, todo lo que a usted le preocupa en su pregunta queda cubierto, por ese criterio que tiene la norma”, dijo.

Asimismo, explicó que su criterio es que el derecho a la mayoría está por “encima del derecho de cualquier individuo”.