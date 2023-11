El tenso debate entre Miriam Germán y jueza aspirante al TC por 3 causales

La procuradora general Miriam Germán Brito mantuvo un tenso debate con una de las postulantes a ocupar un puesto en el Tribunal Constitucional, debido al tema de las tres causales para la interrupción voluntaria del embarazo.

Cecilia Inmaculada Badía, quien ha sido jueza en diferentes tribunales, luego de su presentación en la entrevista fue cuestionada por el senador de la Fuerza del Pueblo, Bautista Rojas Gómez, sobre su posición con las tres causales y como se interpretaría la Constitución para este caso.

La aspirante dijo que basándose en el artículo 37 de la Constitución que establece que el derecho a la vida inicia en la concepción, no sería viable integrar las tres causales.

"Considero que eso es un tema que primero la Constitución dice que la vida inicia en la concepción, entonces si lo vemos desde la Constitución las 3 causales no tendrían sentido", respondió.

Tras esto, la procuradora tomó la palabra y le preguntó si consideraba adecuado continuar con el embarazo a pesar de la posibilidad de una muerte o la inviabilidad de la gestación.

Video El cruce de Miriam Germán con aspirante al TC por el aborto y las tres causales





Ante esto, la jueza dijo que se trata de un tema donde hay "demasiados intereses envueltos" y justificó su posición con un caso que tuvo donde ocurrió un incesto "pero todos están felices con el nieto".

Previo a concluir, la postulante dijo ser "provida" lo que llevó a una nueva réplica por parte de la procuradora: "Provida cualquiera sea las consecuencias".

La jueza respondió que "hay que analizarlo" y que independientemente de su ideología hay que hacer un análisis a cada caso, a lo que agregó que "los médicos tienen sus protocolos" para actuar.

Previo a concluir, la postulante reveló que en sus más de 15 años de ejercicio no le ha tocado sentenciar a ningún médico por realizar un aborto, a lo que Miriam Germán replicó: "que usted no lo haya visto no significa que se pueda darle caso".