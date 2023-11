Miriam Germán se muestra en desacuerdo con postura de aspirante a juez sobre vacunación voluntaria

El aspirante a juez del Tribunal Constitucional (TC), Marcos Antonio Cruz García, tuvo un enfrentamiento verbal este miércoles con la magistrada Miriam Germán, tras defender los derechos fundamentales del ciudadano, como la libre circulación en las vías públicas.

La procuradora general de la República preguntó al candidato su postura ante aquellas personas que deciden no vacunarse y aun así salen a las calles a conglomerarse con otros ciudadanos.

"¿Que me dice usted de la situación de quien se niega rotundamente a vacunarse y andan por ahí reuniéndose con todas las personas, siendo un vector que transmite el virus?... ¿Eso no es una responsabilidad de esa persona 'por decir no me vacuno, mi cuerpo es mio'? Pero entonces fastidio al resto", fue la pregunta de Germán.

El candidato respondió resaltando el elemento de comprobación de la enfermedad que fuese. Según sus palabras, de no haber pruebas que señalen que una persona padezca cierta enfermedad, no puede restringirse su libre circulación.

"Si no existe la comprobación de que alguna persona pudiera estar contagiada, el Estado no puede adjudicarse la facultad de limitar el ejercicio de su derecho, no alcanza a tener fundamentos constitucional para esa limitación", contestó Cruz García.

Video El encontronazo entre Miriam Germán y aspirante al TC sobre vacunación voluntaria



Añadió que si se ha comprobado de que esa persona está infectada "entonces existen protocolos en materia de Salud Pública que obligarían a que las autoridades intervengan con relación a la situación que se este presentando".

La magistrada, notablemente en desacuerdo, respondió encima de las ultimas palabras del aspirante y dijo: "Entonces una persona infectada tiene derecho a convivir con otros miembros de la población con alto riesgo, como por ejemplo, yo misma, mayor, diabética, hipertensa, entonces yo tengo que exponerme a ese individuo infectado".

Acto seguido, Cruz García repitió su enunciado de que una vez identificada la enfermedad le corresponde a las autoridades de Salud Pública aislar a la persona.